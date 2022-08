Kaum war das Derby beim MSV Duisburg (2:2) vorbei, richteten die Spieler von Rot-Weiss Essen den Blick bereits nach vorne. Am Dienstag wartet Viktoria Köln.

2:2 endete das kurzweilige Derby zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Einen großen Anteil an der Aufholjagd der Essener – bis zur 66. Minute führte der MSV mit 2:0 – hatte Mittelfeldspieler Thomas Eisfeld. Der Routinier wurde in der Halbzeit für Cedric Harenbrock eingewechselt und gehörte nicht nur wegen seiner sehenswerten Vorlage vor dem Ausgleich von Lawrence Ennali (70.) zu den besten Essenern auf dem Platz.

Eisfeld präsentierte sich gewohnt ballsicher und präsent im Mittelfeldzentrum. "In der ersten Halbzeit ist insgesamt nicht so viel passiert. Nach dem 0:2 haben wir Moral bewiesen. Der Anschlusstreffer von Engel war dann der Dosenöffner. Im Endeffekt hätten wir sogar durch die Chance von Bastians drei Punkte mitnehmen können, aber mit der zweiten Hälfte sind wir zufrieden. Da waren wir in den Zweikämpfen drin und hatten unsere Chancen. Man sieht einfach, dass Kleinigkeiten in der Liga bestraft werden. Es war ein gutes, intensives Derby", reflektierte der ehemalige Zweitliga-Profi anschließend.





Für die Rot-Weissen war das Remis in Duisburg der erste Punkt im Profifußball seit 2008. Eisfeld spricht von einem wichtigen Zähler, gerade im Hinblick auf die kommende Englische Woche.

Wir müssen kompakt und griffig sein, kommunizieren und schlau spielen. Wenn wir das umsetzen, bin ich guter Dinge, dass wir dreifach punkten werden in der nächsten Partie. Thomas Eisfeld.

Erst steht das Heimspiel gegen Viktoria Köln am Dienstagabend (09. August) auf dem Programm, ehe sich die Mannschaft von Coach Christoph Dabrowski am Samstag (13. August, 14 Uhr) auf den Weg nach Dortmund macht, um sich mit der U23 des BVB zu messen. "Das 2:2 war sehr wichtig. Wir haben gezeigt, dass wir es können und die Liga angenommen haben. Es ist wichtig, dass wir unsere schnellen Spieler noch besser einsetzen. Wir müssen kompakt und griffig sein, kommunizieren und schlau spielen. Wenn wir das umsetzen, bin ich guter Dinge, dass wir dreifach punkten werden in der nächsten Partie", zeigte sich der 29-Jährige zuversichtlich. Dann wohl mit Thomas Eisfeld in der Startelf.