RWE: Mitarbeiterin für die Organisation der Profis eingestellt

Rot-Weiss Essen hat Marie Jenhardt für den Mitarbeiterstab rund um die erste Mannschaft verpflichtet. Sie soll sich um organisatorische Dinge kümmern.

Rot-Weiss Essen hat weitere Unterstützung für das „Team hinter dem Team“ gefunden. Marie Jenhardt wird ab sofort den Staff des Drittligisten verstärken. Die 32-Jährige wird sich vor allem um die organisatorischen Themen rund um die Profimannschaft von Trainer Christoph Dabrowski kümmern.

„Der Aufstieg in die 3. Liga bringt viele neue Anforderungen mit sich, zudem wollen und müssen wir als Verein weiterwachsen und uns breiter und professioneller aufstellen“,erklärt Essens Sportdirektor Jörn Nowak über den Zuwachs im Team um dem Team. „Durch den Umzug der Geschäftsstelle müssen zudem Aufgaben, die direkt an der Hafenstraße anfallen, neu verteilt werden. Mit Marie bekommen wir nun eine neue Kraft dazu, die wir bereits in zwei Trainingslagern kennengelernt haben und die auch einige Personen im Verein schon kennt.“ Dies werde den Einstieg nach Aussage des 36-Jährigen sicherlich erleichtern. „Gemeinsam mit Damian Jamro wird sie sich nun um alle organisatorischen Themen rund um unsere Mannschaft kümmern.“

Bis zur Sommerpause war Marie Jenhardt in einer ähnlichen Funktion für den heutigen Ligakonkurrenten Dynamo Dresden tätig. Zuvor war sie bei der Agentur ONSIDE angestellt. Dort hatte sie sich um Profimannschaften in ihren Trainingslagern betreut. Dazu gehörte auch der damalige Regionalligist Rot-Weiss Essen im Wintertrainingslager 2020 im spanischen Cadiz.