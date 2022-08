MSV: Liveticker der Jahreshauptversammlung zum Nachlesen

Am Mittwoch fand beim MSV Duisburg ab 18 Uhr die Mitgliederversammlung statt. Hier gibt es den Ticker zum Nachlesen.

22.20 Uhr: 18) Schlusswort des Vorsitzenden: Ingo Wald verabschiedet die Mitglieder.

22.18 Uhr: Das Ergebnis ist bekannt. 117 Ja-Stimmen, 65-Nein-Stimmen. 136 Ja-Stimmen wären nötig gewesen. Das Votum wurde somit nicht erreicht. Ingo Wald: "Das müssen wir so akzeptieren und ist auch nicht verwerflich. Es ist ein Vorratsbeschluss. Wir werden gedanklich daran weiterarbeiten und auf der nächsten Jahreshauptversammlung konkreter werden und neue Ideen entwickeln. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten."

22.06 Uhr: Es wird ausgezählt und gleichzeitig bereits mit Punkt 17) Verschiedenes weitergemacht. Das Thema ist schnell durch. Jetzt wird nur noch auf das Ergebnis gewartet.

22.03 Uhr: Zur zweiten Zustimmung unter Einschluss des Mehrheitswechsels bei gleichzeitigem Erhalt der 100-prozentigen Vereinsbeteiligung an der MSV Duisburg Frauenfußball Verwaltungs-GmbH ist eine qualifizierte (Dreiviertel-)Mehrheit nötig. Hier wird gerade noch diskutiert, weil der Wahlzettel nicht explizit mit dem Thema Frauenfußball gekennzeichnet ist.

21.57 Uhr: Zunächst geht es um den Antrag zur Ausgliederung. Es gibt 23 Nein-Stimmen und 27 Enthaltungen. 263 stimmberechtigte Mitglieder sind hier. Der erste Antrag ist mit großer, einfacher Mehrheit angenommen worden!

21.51 Uhr: Es gibt noch einige Wortmeldungen zu diesem Thema. Nun geht es in die Abstimmung.

21.47 Uhr: Heute steht nur ein Vorratsbeschluss an, um die Gesellschaft zu gründen. "Wir glauben, dass wir mit diesen Überlegungen den Frauenfußball in Duisburg sichern können", hofft Ingo Wald.

21.41 Uhr: Capelli ist bereit zu unterstützen. Wald erhofft sich noch weitere Partner. Es geht um einen Antrag zur Ausgliederung des Frauen-Fußballs aus der MSV Duisburg GmbH & Co.KGaA in eine neu zu gründende „Frauen GmbH & Co.KGaA“.

21.37 Uhr: "Die Teilnahme an der 1. Bundesliga der Frauen ist grundsätzlich defizitär." Wald rechnet damit, dass Klubs wie Essen und Sand es nicht schaffen, sich weiter im Oberhaus behaupten zu können.

21.30 Uhr: Punkt 16) Restrukturierung des Frauen- und Mädchenfußballs zur Herstellung der Wettbewerbsfähigkeit. Wald hält einen Vortrag und blickt auf die Ausgangslage und die Entwicklung vom FCR zum MSV Duisburg zurück. "Es bedarf struktureller Veränderungen!"

21.28 Uhr: Es gibt fünf Bewerber: Herbert Bella, Arno Brinkmann, Martin Sprung, Wolfram Weber und Helmut Willmeroth. Alle fünf sind nicht vor Ort, haben sich aber bereit erklärt, die Wahl anzunehmen. Alle wurden per Blockabstimmung in den Ehrenrat gewählt. Punkt 15) Wahl von Delegierten für die Vertretung im MSV Duisburg 02 Dachverein e.V. - die Delegierten wurden ebenfalls per Blockabstimmung gewählt.

21.25 Uhr: 263 stimmberechtigte Mitglieder sind vor Ort. Darius Dinklage erhielt 221 Stimmen und wurde für eine Amtszeit von vier Jahren gewählt, die restlichen Ergebnisse: Uwe Struck (154 Stimmen, drei Jahre), Dieter Düster (68, zwei Jahre). Es folgt Punkt 14) Wahl der Ehrenräte.

21.14 Uhr: Die Stimmen werden ausgezählt...

21.07 Uhr: 13) Wahl der Verwaltungsratsmitglieder: Die Kandidaten Darius Dincklage, Uwe Struck und Dieter Düster stellen sich kurz vor. Der Wahlgang ist eröffnet.

21.02 Uhr: 12) Entlastung des Vorstandes (ebenfalls per Blockabstimmung). Das Ergebnis: Vier Nein-Stimmen, die Entlastung ist erteilt.

20.59 Uhr: Die Pause ist um. Weiter geht's mit Punkt 11) Entlastung des Verwaltungsrates. Drei Mitglieder stimmten dagegen, Enthaltungen gab es keine. Der Verwaltungsrat ist entlastet.

20.41 Uhr: Ein Wirtschaftsprüfer tritt vor das Mikrofon und möchte einen Ausblick über die Finanzen für 2022. Mohnhaupt: "Der Jahresabschluss wird gerade erstellt. Ich habe keine konkrete Zahlen." Die Lizenzerteilung könnte aber positiv stimmen. Die Aussprache ist damit beendet. Es folgen zehn bis 15 Pause.

20.40 Uhr: Das nächste Mitglied beklagt, warum Peter Mohnhaupt die Unterstützung, teilweise auch von prominenter Seite, nicht annehmen würde. "Das stimmt so nicht. Aktuell bin ich mit Markus Krebs im Austausch. Wir haben gute Angebote, beispielsweise um den Onlineshop auszubauen. Wir hören die Kritik, filtern aber auch, was mehr oder weniger Sinn macht. Wir sind bereit und gewillt, Hilfe anzunehmen."

20.35 Uhr: Mohnhaupt sagt, Merchandising sei auch Geschmackssache. Zudem weist er den Vorwurf zurück, der MSV würde zu wenige Mittelständler als Sponsoren zu gewinnen. Dies sei bereits der Fall.

20.29 Uhr: Der nächste Redner fordert Veränderungen im Merchandising. Die Shirts seien "spießig".

20.23 Uhr: Das nächste Mitglied lobt zwar die Arbeit von Ralf Heskamp, kritisiert allerdings den neuen Drei-Jahres-Plan. Vor drei Jahren wäre schon einmal kommuniziert worden, dass der Aufstieg bis 2022 gelingen soll. Wald entgegnet zum Thema Verantwortung übernehmen: "Wir können abgewählt werden. Nehmen Sie sich gerne vor, als Team anzutreten. Die Möglichkeit besteht, ist aber nicht angenommen worden." Applaus von den Rängen. Das spricht durchaus für den aktuellen Vorstand.

20.16 Uhr: Nun folgen die Wortmeldungen der Mitglieder. Die Logo- und Nutzungsrechte des MSV Duisburg liegen beim Verein.

20.14 Uhr: Es folgt Punkt 9) Bericht der Rechnungsprüfer, ehe es zur Aussprache zu den Berichten 5) bis 9) kommt.

20.00 Uhr: 7) Die Berichte der Abteilungen sind schriftlich abgedruckt und werden übersprungen. Es folgt Punkt 8) Bericht des MSV Duisburg 02 Dachverein e.V. - wichtige Punkte: Fehlanzeige.

19.59 Uhr: Der heutige Protokollführer Christian Bürgel wird nach fünf Jahren aus dem Verwaltungsrat ausscheiden. Er wird mit Beifall verabschiedet.

19.53 Uhr: Weiter geht's mit Punkt 6) Bericht des Verwaltungsrates. Der Vorsitzende Thomas Maaßen hat das Wort. Es geht unter anderem um die Themen Ehrenkarten und Geburtstagsgrüße für Mitglieder. "Wir wollen eine Aufbruchstimmung in allen Bereichen."

19.48 Uhr: Mohnhaupt: "Wir waren alle massiv unter Druck und haben die gleichen Emotionen wie ihr Fans. Das fordert sehr viel Kraft ab. Wir wissen, dass wir Sie nicht immer mitnehmen konnten und dass wir einige emotional verloren haben."

19.43 Uhr: Auch der Geschäftsführer erwähnt noch einmal die Übertragung der Vermarktungsrechte, die Kapitalerhöhung von Capelli und den Corona-Zuschuss als wichtige Hilfen.

19.39 Uhr: Peter Mohnhaupt hält nun seinen Bericht für die GmbH & Co. KGaA.

19.38 Uhr: "Wir sind als Verein nicht mehr bilanziert verschuldet und wirtschaftlich auf einem guten Weg", sagt Philipps.

19.32 Uhr: 322 Mitglieder sind heute vor Ort.

19.29 Uhr: Mitgliederentwicklung. 2019 zählte der MSV noch 8.913 Mitglieder, zum 30.06.2022 waren es 8.638.

19.26 Uhr: Bei der Kaderstruktur und -zusammenstellung soll darauf geachtet werden, das die Spieler die nötige "Ruhrpottmentalität" mitbringen. "Wir sind da auf einem guten Weg", ist sich Heskamp sicher und verlässt die Bühne wieder. Robert Philipps hält nun den Bericht zum e.V.!

19.21 Uhr: Positiv: Infrastruktur, Größe und Qualität des Staff, Bereitschaft Partner, Anziehungskraft MSV, Standort als Chance, NLZ - negativ: Enttäuschung/Unzufriedenheit, Übernahme von (Eigen-)Verantwortung, Scouting, Ausrichtung auf ein Ziel.

19.17 Uhr: Heskamp blickt zurück und stellt die positiven (Potenzial im Kader (besser als Ergebnis), Rahmenbedingungen) den negativen Aspekten (fehlende Ausgewogenheit, Fitness, Klarheit & Konsequenz, Verantwortung & Führung, Zielsetzung & Motivation, individuelle Entwicklung der Spieler, Gehaltsgefüge) gegenüber.

19.15 Uhr: Ingo Wald übergibt das Mikrofon an Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp, der sich noch mal für das Vertrauen bedankt.

19.12 Uhr: Ein besonderer Dank gilt der aktiven Fanszene. "Das, was ihr mit der Stadionbemalung geschafft habt, ist Wahnsinn. Auch der Zebra-Fonds gibt uns Energie und Kraft. Wir stehen in schwierigen Zeiten zusammen. Das macht uns unendlich stolz."

19.10 Uhr: Wald gibt sich allen Fans offen für Transparenz und hält einige Social-Media-Beiträge für nicht zielführend. "Da geht es oft nur um Beleidigungen."

19.05 Uhr: Wald betont zum Abschluss des wirtschaftlichen Teils: "Ohne die Entschuldung kommen wir nie in ruhiges Fahrwasser. Wir müssen die Verbindlichkeiten nach und nach abbauen."

19.02 Uhr: Thema Umsatzerlöse durch Corona: In der Saison 2020/21 hat der MSV durch Tickets gerade mal 85.000 Euro eingenommen. Wald: "Normalerweise liegen wir bei drei Millionen."

18.56 Uhr: Wald führt mit der Konzernbilanz fort und bietet den Mitgliedern einen Extra-Termin an, um einen zusätzlichen Einblick in die Finanzen zu bekommen.

18.53 Uhr:Transferentschädigungen sollen in die Vereinskassen fließen und den finanziellen Spielraum vergrößern. Wald bedankt sich bei den verlässlichen Partnern und Joachim Llambi, der den Kontakt zum neuen Trikotsponsor Trinkgut mit hergestellt hat. "Die Liquidität ist und bleibt unsere Achillesferse."

18.47 Uhr: Der MSV hat es geschafft, durch eine Bündelung von Sondermaßnahmen ein positives Eigenkapital in der KGaA zu schaffen. "Wir werden dadurch nicht reicher, sondern machen das Geld nur sichtbar", betont Wald und geht auf das Organigramm des Konzerns MSV Duisburg ein.

18.40 Uhr: Der Präsident erklärt, warum man von einer Insolvenz abgesehen hat und was den MSV vom 1. FC Kaiserslautern unterscheidet.

18.35 Uhr: Wald betont die Wichtigkeit der Kapitalerhöhung von Capelli auf 40 Prozent und des Vermarktungspartners Sportfive.

18.31 Uhr: „Nicht alles im sportlichen Bereich war schlecht“, sagt Wald, der das NLZ und die gute Arbeit von Uwe Schubert und seinen Teams hervorhebt. Auch für die Bundesliga-Rückkehr der Frauen gibt’s Applaus. "Ohne die Unterstützung von Capelli hätten wir den Aufstieg nicht erreichen können."

18.26 Uhr: Spätestens 2025 soll der Aufstieg her! Im Publikum wird teilweise gelacht. "Hört doch auf zu träumen", ruft ein Mitglied nach vorne.

18.24 Uhr: „Die 3. Liga wird uns kein positives Ergebnis bringen. Wir werden immer negativ wirtschaften.“ Zudem gibt Wald zu, zu lange an Ivica Grlic festgehalten zu haben. Aktuell laufen Gespräche über eine Vertragsabwicklung mit dem ehemaligen Sportdirektor, der im Februar zurückgetreten ist. Der Präsident zeigt den "klaren Weg auf": Analyse - Vision/Mission - Maßnahmen. Die Umsetzung und Anpassung soll "auf und neben dem Platz" geschehen.

18.18 Uhr: Der Präsident blickt auf eine „enttäuschende Saison in der Krisenliga 3. Liga“ zurück. Der Worst Case konnte verhindert werden. „Wir als Vorstand tragen dafür die Verantwortung.“

18.15 Uhr: Es folgt Punkt 5) von 18), die Berichte des Vorstandes: Ingo Wald beginnt!

18.14 Uhr: Der Unterrang ist geschätzt zu knapp zwei Dritteln gefüllt, was wohl auch am guten Wetter liegt.

18.13 Uhr: Punkt 4): Genehmigung der Niederschrift über die Mitgliederversammlung vom 12.10.2021. Genehmigt!

18.11 Uhr: Nach der Ehrung der verstorbenen Mitglieder geht's weiter mit Punkt 3): Wahl einer Mandatsprüfungs- und Stimmzählerkommission. Die Wahl ist durch.

18.09 Uhr: Steinke macht mit Tagesordnungspunkt 2) weiter: Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der Tagesordnung. Die Tagesordnung ist genehmigt!

18.08 Uhr: Udo Steinke übernimmt heute die Versammlungsleitung. Wald bedankt sich bei allen Mitarbeitern und blickt noch mal kurz auf die letzte JHV zurück.

18.04 Uhr: Präsident Ingo Wald tritt vor das Podium und begrüßt die "Zebra-Familie". Es wurde sich aufgrund der Dauer im Vorjahr bewusst dazu entschieden, die Veranstaltung um eine Stunde vorzuverschieben. Mannschaft und Trainer werden um 20 Uhr nach Hause geschickt, um sich konzentriert auf das RWE-Spiel vorzubereiten.

18.02 Uhr: Soeben habem auch der Mannschaftsrat und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas, selbst glühende MSV-Anhängerin, den Saal betreten.

17.50 Uhr: Das Theater am Marientor füllt sich langsam. In gut zehn Minuten geht's hier los!

Hallo zur Jahreshauptversammlung beim MSV Duisburg. Um 18 Uhr geht es los. Wir tickern live.