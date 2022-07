Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen bereitet sich auf das Derby beim MSV Duisburg vor. Christoph Dabrowski erklärt den Plan.

Am kommenden Freitag (05. August, 19 Uhr) gastiert Rot-Weiss Essen zum Westderby beim MSV Duisburg. Zuletzt trafen beide Mannschaften am 20.05.2007 in einem Liga-Spiel (2. Bundesliga) aufeinander. Durch einen 3:0-Sieg schafften die Zebras damals den Sprung in die Bundesliga und RWE musste den Gang in die 3. Liga antreten. Danach spielten die beiden Traditionsvereine nur noch im Niederrheinpokal gegeneinander.

Über 15 Jahre mussten die Fans dementsprechend auf diesen Moment warten. Und obwohl der MSV und die Essener jeweils mit einer Niederlage in die Saison gestartet sind, ist die Vorfreude groß und beide Fanlager fiebern dem "Spiel des Jahres" entgegen. Am Samstagmittag meldeten die Meidericher, dass bereits 28.000 Karten vergriffen sind. Nur noch Restkarten seien verfügbar, der freie Ticket-Vorverkauf entfällt.

Mit dem 4:1-Testspielsieg gegen die Spielvereinigung Schonnebeck hat für Rot-Weiss Essen und Trainer Christoph Dabrowski die unmittelbare Vorbereitung auf das Derby begonnen. Von Montag bis Donnerstag weilte der Drittliga-Aufsteiger bereits für mehrere Tage in einem Trainingslager in Schweden - mit dem Fokus auf teambuildende Maßnahmen. Dort sei intensiv gearbeitet worden.

Der RWE-Plan bis zum Derby in Duisburg: Sonntag: eine Trainingseinheit Montag: frei Dienstag: zwei Trainingseinheiten Mittwoch: eine Trainingseinheit Donnerstag: eine Trainingseinheit Freitag: morgens Anschwitzen, abends Spiel beim MSV Duisburg (19 Uhr)

Der Coach erklärt den Plan bis zum Derby beim MSV: "Wir machen am Sonntag eine ganz normale Trainingseinheit und Montag ist dann frei. Diesen Tag brauchen die Jungs, um sich komplett von der Woche mit dem Trainingslager zu erholen. Das war alles schon sehr intensiv. Am Dienstag haben wir dann eine Doppel-Einheit und Mittwoch sowie Donnerstag trainieren wir jeweils einmal. Vor dem Spiel am Freitag machen wir morgens noch ein kleines Anschwitzen und dann geht es ab nach Duisburg."

Da wollen wir es besser machen als im letzten Spiel. Wir müssen schauen, dass wir einen Schritt nach vorne machen. Der RWE-Trainer vor dem MSV-Derby.

Nachdem die Essener den Auftakt gegen die stark aufspielende SV Elversberg mit 1:5 in den Sand gesetzt hatten, wollen die Dabrowski-Schützlinge im Derby Wiedergutmachung betreiben und sich vor allem defensiv gefestigter präsentieren. Der Ex-Profi gibt vor: "Da wollen wir es besser machen als im letzten Spiel. Wir müssen schauen, dass wir einen Schritt nach vorne machen." Und dann die ersten Punkte einfahren? "Das würde uns natürlich guttun", betont Dabrowski.