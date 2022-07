Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat sich in einem Testspiel gegen Regionalligist SV Lippstadt mit 4:1 (1:0) durchgesetzt.

Der MSV Duisburg hat das pflichtspielfreie Wochenende während der ersten Runde des DFB-Pokals genutzt und ein Testspiel gegen den SV Lippstadt abgehalten. Die Zebras setzten sich mit 4:1 gegen den Regionalligisten durch.

Torsten Ziegner schickte nach der 0:1 Auftaktpleite gegen den VfL Osnabrück in der 3. Liga eine starke Elf ins Rennen, einzig Marvin Bakalorz und Vincent Müller (individuelles Training) erhielten „frei“, Aziz Bouhaddouz (Vorsichtsmaßnahme) wurde nach dem Aufwärmen vom Spielbogen gestrichen.

SV Lippstadt: Balkenhoff, Allmeroth, Holtkamp, Möller, Maier, Ortmann, Matter, Sprekelmeyer, Halbauer, Rebronja, Ufuk Balkenhoff, Allmeroth, Holtkamp, Möller, Maier, Ortmann, Matter, Sprekelmeyer, Halbauer, Rebronja, Ufuk MSV Duisburg: Raeder – Ajani, Senger (46. Fleckstein), Mai (67. Gembalies), Kölle – Ekene, Frey, Jander (58. Stierlin), Bitter (79. Ndualu) – Stoppelkamp, Wild (46. Bakir) Tore: 1:0 Ekene (24.), 1:1 Delifer (63.), 2:1 Stoppelkamp (69.), 3:1 Ekene (73.), 4:1 Bakir (83.) Zuschauer: 500

Chancen gab es zunächst auf beiden Seiten. Für den SV Lippstadt kam Salmin Rebronja nach gefährlichem Rückpass von Nikki Kölle zum Abschluss und verzog überhastet (5.). Für den MSV kam Gordon Wild aus halblinker Position frei zum Schuss, der Ball ging drüber (11.). In der 24. Minute gingen die Duisburger schließlich durch Chine Ekene in Führung. Der 23-Jährige umkurvte den herauseilenden Keeper Christopher Balkenhoff und versenkte.

Der MSV, in Person von Kölle (30.), des munteren Moritz Stoppelkamp (36., 41.) und Ekene (40.), hatte weitere Gelegenheiten, es blieb jedoch beim 1:0 zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel waren Marvin Ajani per Kopf (48.) und Direktabnahme (57.) sowie Stoppelkamp per Freistoß (58., 59.) nah am 2:0. Doch es war der SV Lippstadt, der als nächstes traf: Mustafa Delifer zog vom Strafraum ab und traf platziert zum 1:1 (63.). Nur sechs Minuten später stellte der MSV nach mustergültigem Konter durch Stoppelkamp die Führung wieder her (69.). Kurz darauf erhöhte Ekene per Kopf auf 3:1 (73.). Alaa Bakir stellte kurz vor Schluss nach Vorarbeit des auffälligen Kölle auf 4:1 (83.) - der Endstand.

Nächsten Freitag (19 Uhr, Magenta/RS-Ticker) geht es für den MSV Duisburg in der 3. Liga mit dem Derby gegen Rot-Weiss Essen weiter. Der SV Lippstadt empfängt am Mittwoch, 10. August (18 Uhr), in der Regionalliga West den SV Rödinghausen.