3. Liga: Essener Aufstiegsheld findet einen neuen Verein

Ein weiteres Mitglied des Aufstiegskaders von Rot-Weiss Essen hat endlich einen neuen Verein gefunden. Marius Kleinsorge wurde in der 3. Liga fündig.

Ein halbes Jahr stand Marius Kleinsorge bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag. Nach dem Aufstieg kehrte er jedoch zu seinem Stammverein nach Kaiserslautern zurück und begab sich auf Vereinssuche. Nun ist der 26-Jährige dabei endlich fündig geworden: Wie seine ehemaligen Mannschaftskollegen spielt auch er nun in der 3. Liga. Er wechselt zum SV Meppen. Dort stand Kleinsorge bereits zwischen 2016 und 2020 unter Vertrag, ehe er zu den Roten Teufeln gewechselt ist.

„Wir freuen uns sehr über diesen Wechsel zurück zum SVM. Wir haben uns nie aus den Augen verloren und haben viele Gespräche geführt. Marius hat immer vollen Einsatz gezeigt und sich großartig mit dem SV Meppen identifiziert“, zeigt sich Meppens Sportvorstand Heiner Beckmann euphorisch über den Rückkehrer. „Wir hoffen, dass Marius an seine starken Leistungen, die er vor dem Wechsel zu Kaiserslautern gezeigt hat, anknüpfen kann und uns damit offensiv zusätzlich stärken wird.“

Der Flügelspieler unterschrieb im Emsland einen Vertrag für gleich drei Jahre. In den vier Jahren, die er bisher für Meppen aktiv war, konnte er in 120 Spielen 31 Tore und 18 Vorlagen erzielen und war in der Regionalligasaison 2016/2017 mit 21 Scorer-Punkten wesentlich am Aufstieg in die 3. Liga beteiligt. Kleinsorge wechselte damals von Wehen Wiesbaden an die Ems. In Lautern kam er in anderthalb Jahren gerade einmal auf 18 Einsätze. An der Leihe nach Essen war auch der ehemalige Meppener Coach Christian Neidhart involviert.

„Als ich den Anruf bekam, dass der SVM Interesse an mir hat, habe ich Gänsehaut bekommen“, zitieren die Meppener Kleinsorge in der Pressemitteilung. „ Ich freue mich unfassbar wieder hier zu sein und dem Team weiterzuhelfen. Es ist meine Heimat geworden.“