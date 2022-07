Rot-Weiss Essen kehrte mit einer 1:5-Klatsche gegen Elversberg in den Profifußball zurück. Das Duell wurde mit viel Interesse verfolgt – auch von anderen Trainern.

Dass das erste Drittliga-Heimspiel von Rot-Weiss Essen gegen die SV Elversberg viele Fans elektrisieren würde, konnte man bereits in den letzten Wochen erahnen. RWE stellte neue Vereinsrekorde bei Mitgliederzahlen und verkauften Dauerkarten auf, so dass es nicht überraschend kam, als Stadionsprecher Walter Ruege in der zweiten Halbzeit des Duells gegen Mitaufsteiger Elversberg die Zuschauerzahl verkündete: 16.347 Fans pilgerten in das Stadion an der Hafenstraße.

Unter den Zuschauern waren auch prominente Gesichter aus der 3. Liga vertreten. MSV Duisburg-Coach Torsten Ziegner und Daniel Scherning, Trainer des VfL Osnabrück, schauten sich das Aufsteigerduell live an der Hafenstraße an. Beide Teams eröffneten am Freitagabend die neue Saison, der VfL setzte sich mit 1:0 durch. Außerdem war BVB-II-Coach Christian Preußer live mit dabei.

Drittliga-Trainer sehen einen starken Auftritt der Gäste

Alle drei Trainer hatten nebeneinander auf der Sparkassen-Tribüne Platz genommen und sollten ihr Kommen nicht bereuen: Sechs Tore, ein verschossener Elfmeter und eine turbulente Anfangsphase – die Partie war extrem spektakulär. Nach 90 Minuten stand eine deutliche, überraschende 1:5-Klatsche für RWE gegen den Südwestklub.

Das Anliegen von Ziegner wurde schnell klar: Mit den Zebras trifft der 44-Jährige am zweiten Spieltag auf Rot-Weiss Essen (05. August, 19 Uhr). So konnte er sich bereits einen guten Eindruck vom kommenden Gegner verschaffen. Aber auch Ziegner ist sich bewusst, dass sich die Essener wohl nicht noch einmal so desaströs präsentieren werden.





Bei Scherning war es das reine Interesse einer Partie zweier Liga-Neulinge, weshalb er an diesem Samstag in Essen weilte. Bis zu den Spielen gegen RWE und Elversberg dauert es noch mehrere Wochen (September/Oktober), aber trotzdem machte sich der Fußballlehrer nach der Trainingseinheit um 11 Uhr direkt auf den Weg von Osnabrück zur Hafenstraße.

Preußer startet mit der BVB-Reserve erst am Montag bei Wehen Wiesbaden in die neue Saison und nutzte den spielfreien Samstag, um eine Spielbeobachtung in Essen zu machen. Am 13. August (14 Uhr) empfängt die U23 dann RWE im Signal-Iduna-Park.