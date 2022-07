Rot-Weiss Essen: Das planen die RWE-Nachbarn BVB II, Viktoria Köln und SC Verl in der 3. Liga

Kurz vor dem Saisonstart in die 3. Liga blicken wir auf die neuen Konkurrenten von Rot-Weiss Essen. Diesmal im Check: Die NRW-Klubs BVB II, SC Verl und Viktoria Köln.

Weit müssen die Fans von Rot-Weiss Essen am Anfang der Saison 2022/23 in der 3. Liga nicht fahren. Erst geht’s nach Duisburg, das zweite Auswärtsspiel steigt bei der U23 von Borussia Dortmund. Und: In Viktoria Köln kommt ein weiterer Klub aus dem Bundesland zum Beginn der Runde an die Hafenstraße – es sind die NRW-Wochen bei RWE. Doch was hat sich bei den Vereinen aus Nordrhein-Westfalen, dazu gehört auch der SC Verl, in der Sommerpause getan?

Borussia Dortmund II: Alter RWE-Rivale hat hochveranlagte Talente im Kader

Eine ganze Menge, zumindest in Dortmund: Trainer Enrico Maaßen, der den SV Rödinghausen zu einer Spitzenmannschaft in der Regionalliga West geformt und anschließend die BVB-Zweite nach einem Zweikampf mit RWE in die 3. Liga geführt hat, zog es in die Bundesliga zum FC Augsburg. Für ihn kam: Christian Preußer. Der war in der Vorsaison bei Fortuna Düsseldorf gescheitert, könnte aber der perfekte Maaßen-Nachfolger sein.

Preußer hat beim SC Freiburg bewiesen, dass er mit Talenten arbeiten kann. Mit der zweiten Mannschaft des SC schaffte er den Aufstieg in Liga drei. Doch in Dortmund ist er als Manager eines Umbruchs gefordert. Leistungsträger wie Immanuel Pherai schafften, wie Maaßen, den Sprung nach oben. Pherai spielt nun bei Eintracht Braunschweig.

Neue Spieler sind aus der U19 gekommen, Bradley Fink wäre zu nennen. Ein hochveranlagter Stürmer. Aber auch spannende Namen wie Jayden Braaf (Manchester City U23) und Prince Aning (Ajax Amsterdam U18). Routinier und Rückkehrer Michael Eberwein (aus Halle) soll die Mannschaft führen. Im Tor ist der BVB wohl besser besetzt als jeder andere Drittligist: Marcel Lotka, zuletzt Stammkeeper bei Hertha BSC, wird sich mit U20-Nationaltorwart Luca Unbehaun duellieren.

Viktoria Köln: Rettig ist weg - Janßen weiter der Trainer

Schmerzhaft dürfte für Viktoria Köln der Abgang von Kai Klefisch gewesen sein. Der hat beim SC Paderborn unterschrieben, war im defensivem Mittelfeld Abräumer und Leader zugleich. Dafür kam: sein Bruder Ben Klefisch. Ihn lieh die Viktoria von RB Leipzig aus. Klefisch ist einer von neun externen Zugängen. Viele Stammspieler sind geblieben – darunter auch Marcel Risse, der als bundesligaerprobter Spieler vorweg geht.

Köln wurde im Vorjahr 13. in der Tabelle – und dürfte sich in erster Linie wohl eine ruhige Spielzeit wünschen. Nicht immer war die Viktoria frei von Abstiegssorgen. Zudem die Unruhe im Hintergrund: Andreas Rettig, umtriebiger Manager, hat die Kölner nach nur einem Jahr verlassen. Seine Erfahrung wird dem Klub fehlen – doch auch der Trainer, Olaf Janßen, hat in seiner langen Karriere schon einiges erlebt.

3. Liga: SC Verl hat 17 neue Spieler geholt

Der SC Verl hat sich mit einem Kraftakt am letzten Spieltag gerettet. Ein Grund dafür: der Trainerwechsel. Michel Kniat schaffte den Turnaround, dafür geht es ins dritte Drittliga-Jahr an der Poststraße. Ein beachtlicher Erfolg für den kleinen Verein und Manager Raimund Bertels, der es jedes Jahr schafft, eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenzustellen.

In diesem Sommer hat er vor allem für die Defensive nachgelegt – 66 Tore kassierte Verl zuletzt, eine der schlechtesten Abwehrreihen der Liga. Tom Baack wechselte aus Regensburg nach Verl, Tobias Knost kam aus Magdeburg, Torge Paetow aus Flensburg. Sie dürften wohl gesetzt sein. 17 Neuzugänge hat Bertels insgesamt geholt – Kniat muss also schnell eine Mannschaft formen, die Punkte liefert. Um nichts anderes als den Klassenerhalt dürfte es für den SC Verl gehen.