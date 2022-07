Perfekt: Römling verlängert beim VfL Bochum und wird an RWE verliehen

Was RS am Donnerstag berichtete, ist nun perfekt. Moritz Römling wechselt vom VfL Bochum zu Rot-Weiss Essen.

Am Donnerstag betonte RWE-Sportdirektor Jörn Nowak gegenüber RS, dass Rot-Weiss Essen Moritz Römling gerne verpflichten würde, nachdem der Linksverteidiger im Probetraining und Testspieleinsatz gegen Eintracht Braunschweig überzeugen konnte.

Einen Tag später ist der Deal perfekt, der VfL Bochum leiht den Spieler an RWE aus, zuvor wurde sein Vertrag an der Castroper Straße bis 2024 verlängert. Sebastian Schindzielorz, Geschäftsführer Sport des VfL Bochum, betont: „Wichtig ist für Moritz, dass er Spielpraxis erhält. Die können wir ihm derzeit nicht in dem Umfang bieten, wie es für seine Entwicklung nötig wäre. Moritz Römling kennt die 3. Liga, er wird dort gefordert und kann die Chance auf Spielzeit nutzen.“

RWE Zugänge: Felix Schlüsselburg (nach Leihe nach Lippstadt), Mustafa Kourouma (eigene U19), Ron Berlinski (SC Verl), Björn Rother (Hansa Rostock), Aurel Lobongo (FC St. Pauli II), Felix Wienand (Schalke II), Meiko Sponsel (1. FC Köln II / Leihe), Timur Kesim, Nico Hajduk (beide eigene U19), Lawrence Ennali (Hannover 96 / Leihe), Moritz Römling (VfL Bochum / Leihe) Abgänge: Marius Kleinsorge (nach Leihe vom 1. FC Kaiserslautern), Daniel Davari (RW Oberhausen), David Sauerland (Alemannia Aachen), Nils Kaiser (SC Wiedenbrück / Leihe), Zlatko Janjic (unbekannt), Felix Heim (Alemannia Aachen)

Römling, der zuletzt an den Drittligisten Türkgücü München ausgeliehen war, freut sich auf die neue Aufgabe: "Ich freue mich riesig, dass es mit Rot-Weiss Essen geklappt hat. Dieses Jahr ist wichtig für mich und meine Entwicklung und ich denke, dass der Verein der richtige nächste Schritt für mich ist. Ich möchte alles für RWE geben und habe Bock, mit den Fans und der Mannschaft eine erfolgreiche Saison zu spielen."

Was auch RWE-Trainer Christoph Dabrowski begeistern würde, der nach der Verpflichtung erklärte: "Moritz ist ein drahtiger und flinker Spieler mit gehörig Offensivdrang, der im vergangenen Jahr in der 3. Liga Erfahrungen gesammelt hat. Wir haben ihn im Trainingslager sportlich und menschlich kennengelernt, dabei hat er einen guten Eindruck hinterlassen. Wir sind davon überzeugt, dass er uns weiterhelfen wird."