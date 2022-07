3. Liga: RWE knackt Rekordmarke für Mitgliederzahl

Zehn Tage vor dem Start der 3. Liga vermeldet Rot-Weiss Essen einen Rekord: Die 8.000er Marke bei den Mitgliedern wurde in den vergangenen Wochen geknackt.

Noch zehn Tage, dann ist es endlich so weit: Rot-Weiss Essen trägt sein erstes Spiel in der 3. Liga aus. Am 23. Juli ist Mitaufsteiger Elversberg zu Gast. Wie groß die Euphorie ist, ist nicht nur spürbar, sondern auch an Zahlen abzulesen. Sei es der Dauerkartenverkauf, der die Zahlen der vergangenen Jahre bei weitem übertroffen hat, aber nun auch bei der Zahl der Mitglieder. Am Mittwochmorgen meldeten die Bergeborbecker einen neuen Rekordstand bei der Anzahl der Mitglieder.

So wurde die 8.000er Marke in den vergangenen Wochen geknackt. Eine 13-jährige Schülerin aus Bochum wurde als 8.000. Mitglied des Aufsteigers in der vergangenen Woche besonders gedankt. Laut Mitteilung sei sie jahrelang RWE-Fan und habe mit ihrem Vater vor zwei Jahren zum ersten Mal ein Spiel live im Stadion gesehen. Neben dem offiziellen Mitgliedsausweis bekam die Rekordknackerin als Dankeschön das „100 Jahre Hafenstraße“-Sondertrikot überreicht.

„Seit Juli letzten Jahres verzeichnen wir einen Zuwachs von 1.500 Mitglieder, was einen positiven Anstieg von über 20% entspricht. Wir freuen uns sehr über diese Entwicklung und sind stolz auf unsere immer größer werdende rot-weisse Gemeinschaft“, zeigt sich Essens Vorsitzender Marcus Uhlig euphorisch.

Doch die Essener werben weiter. Neben Rabatten im Fanshop erhalten Mitglieder ein Vorverkaufsrecht bei Eintrittskarten und bekommen zusätzlich einen exklusiven Mitgliederschal als Begrüßungsgeschenk überreicht. Eine Vollzahler-Mitgliedschaft kostet 90 Euro pro Jahr. Kinder, Familien, Schüler und Studenten sowie Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger erhalten Vergünstigungen. Auch Personen mit Wohnort außerhalb NRWs bzw. außerhalb Deutschlands genießen Rabatte.