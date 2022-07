International: Ex-MSV-Stürmer verlässt Südkoreas Meister

Stanislav Iljutcenko hat in Südkorea den Verein gewechselt. Er wechselt vom amtierenden Meister Jeonbuk Hyundai zum Hauptstadtklub FC Seoul.

Stanislav Iljutcenko hat einen neuen Verein gefunden. Der ehemalige Stürmer des MSV Duisburg schließt sich mit sofortiger Wirkung dem FC Seoul aus der südkoreanischen Hauptstadt an. Dort unterschrieb er einen Vertrag bis zum 31. Dezember 2023 mit Option auf ein weiteres Jahr. Für den FC Seoul läuft er mit der Rückennummer 90 auf.

Bisher war er in Südkorea für Jeonbuk Hyundai aufgelaufen. In der laufenden Saison hat er für den amtierenden Meister 23 Spiele absolviert und dabei vier Tore erzielt. Nun soll er es beim Tabellen-Neunten der südkoreanischen K-League 1 ähnlich machen. Mit seinem neuen Klub trifft er am Samstag in einem Heimspiel auf Deagu FC, das sich ähnlich wie Seoul in der unteren Tabellenhälfte der 12er Gruppe befindet, die gegen den Abstieg in die zweite Liga kämpft.

„Es ist eine ganz besondere Sache, für Südkoreas Hauptstadtteam zu spielen. Die Unterstützung der Fans kann für den Rest der Saison gute Ergebnisse bringen. Wir freuen uns auf das Heimspiel gegen Daegu an diesem Samstag“, wird der 31-Jährige in der Pressemitteilung des Klubs zitiert.

Zwischen 2015 und 2019 lief Iljutcenko für den MSV Duisburg auf. Mit den Zebras stieg er 2016 in der Relegation in die 3. Liga ab. Im darauffolgenden Jahr feierte er die Meisterschaft und den Wiederaufstieg sowie den Sieg im Niederrheinpokal. An der Hafenstraße setzte sich der MSV mit 2:0 gegen Rot-Weiss Essen durch.

Meister in Südkorea

2017/18 steuerte der Mittelstürmer noch 13 Torbeteiligungen zum souveränen Klassenerhalt bei. Ein Jahr später konnten auch er mit vier Toren und einer Vorlage den erneuten Abstieg in die Drittklassigkeit nicht verhindern. In insgesamt 129 Einsätzen für die Meidericher sammelte Iljutcenko 38 Scorerpunkte (27 Tore, 11 Assists). Nach dem Abstieg des MSV Duisburg in die 3. Liga wagte Iljutcenko das Abenteuer Südkorea und wechselte ablösefrei zu den Pohang Steelers.

Dort überzeugte er mit 31 Toren und 12 Assists in 48 Einsätzen so sehr, dass Serienmeister Jeonbuk Hyundai knapp eine Million Euro nach Pohang überwies. 2021 hatte Iljutcenko mit Jeonbuk die Meisterschaft geholt. Damals traf er in fünf Einsätzen in der Meisterrunde gleich dreimal und spielte eine entscheidende Rolle für den Titelgewinn. Bereits in der regulären Saison markierte der 1,89-Meter-Mann 12 Tore und fünf Vorlagen in 29 Spielen.