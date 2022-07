RWE-Probespieler wechselt in die Regionalliga Nordost

Eric Hottmann stellte sich zuletzt bei Rot-Weiss Essen im Probetraining vor. Jetzt hat er einen neuen Verein gefunden - in der Regionaliga Nordost.

Ende Juni stellte sich Eric Hottmann für drei Tage bei Rot-Weiss Essen im Probetraining vor. Doch der Drittliga-Aufsteiger entschied sich letztlich gegen eine Verpflichtung des 22 Jahre alten Stürmers, der letzte Saison für Türkgücü München in der 3. Liga spielte und seit dem insolvenzbedingten Rückzug aus dem Spielbetrieb im Laufe der Rückserie vereinslos war.

Einige Tage nach der Absage von RWE hat Hottmann einen neuen Klub gefunden: Er geht in der kommenden Saison im Trikot des FC Energie Cottbus in der Regionalliga Nordost auf Torejagd. Das wurde am Montagabend bekannt.

Hottmann kommt auf über 50 Drittliga-Einsätze

Der gebürtige Aaalener kommt in jungen Jahren bereits auf 52 Einsätze in der 3. Liga (zwei Tore, vier Vorlagen). Er stammt aus dem Nachwuchs des VfB Stuttgart, spielte als Senior für die Stuttgarter U23, den SG Sonnenhof-Großaspach und zuletzt für Türkgücü.

"Wir haben uns intensiv um Eric bemüht, weil wir davon überzeugt sind, dass er ein großes Potenzial besitzt, welches unser Offensivspiel beleben wird. Eric hat beim VfB Stuttgart eine sehr gute Ausbildung im Nachwuchsbereich durchlaufen und hat trotz seines jungen Alters schon mehr als 50 Drittligaspiele absolviert", wird der Cottbusser Cheftrainer Claus-Dieter Wollitz in einer Meldung zitiert.

Wollitz weiter: "Die Kombination aus seinem hohen Entwicklungspotenzial und bereits vorhandener höherklassiger Erfahrung hat für uns den Ausschlag gegeben, dass wir ihn gerne zu unserem Team dazu holen wollten. Dass sich Eric ebenso für unseren FC Energie begeistern konnte ist eine sehr schöne Sache."