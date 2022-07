3. Liga: Neidhart-Team verliert Test gegen ersten RWE-Gegner

Am 23. Juli (14 Uhr) kommt es zum Aufsteiger-Duell zwischen Rot-Weiss Essen und der SV Elversberg. RWE wird gewarnt sein: die Testspiel-Ergebnisse der SVE sind gut.

Einmal mehr zeigte die Spielvereingung Elversberg, dass sie gut drauf ist. Nach dem 2:1-Erfolg über Borussia Mönchengladbach II und den Unentschieden gegen Zweitligist Darmstadt (1:1) sowie SC Freiburg (0:0) folgte nun ein Sieg.

Nämlich gegen den künftigen Liga-Konkurrenten SV Waldhof Mannheim. 1:0 gewann Elversberg durch ein Tor des Ex-Mannheimers Kevin Koffi.

Elversberg reist vom 11. bis zum 15. Juli ins Trainingslager nach Bad Kreuznach. Für den 16. Juli ist die Liga-Generalprobe geplant, bevor es am 23. Juli bei Rot-Weiss Essen um die ersten Drittliga-Punkte der Saison 2022/2023 geht.

Mit der Leistung vor 1200 Zuschauern im Mannheimer Seppl-Herberger-Stadion konnte Waldhof-Trainer Christian Neidhart nicht zufrieden sein. Der ehemalige Coach von Rot-Weiss Essen hatte aber auch eine Erklärung parat. "Eigentlich haben wir das nach dem Trainingslager fast schon so erwartet. Es hat einfach komplett die Frische gefehlt. Bei den Jungs war der Akku leer. Der Kopf wollte, aber die Beine konnten nicht", sagte Neidhart gegenüber dem Portal "mannheim24.de". "Wir wollten den Leuten mehr bieten, aber irgendwann ist der Punkt, an dem der Körper nicht mehr kann. Es ist schade für die Leute, dass sie uns heute so gesehen haben, aber das ist zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht der Maßstab“, erklärte Neidhart weiter.

Neidhart wünscht sich noch weitere Zugänge. Zuletzt durften sich die Testspieler Adrien Koudelka und Malte Karbstein zeigen. Ob sie verpflichtet werden, ist aktuell offen. Derweil ist ein weiterer Probespieler, nämlich Kevin Bukusu, wieder abgereist und kein Thema.