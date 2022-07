MSV Duisburg: Testspieler trifft bei Pleite gegen Regionalliga-Aufsteiger

Der MSV Duisburg hat im Test gegen den 1. FC Düren eine Niederlage erlitten. Gegen den Regionalliga-Aufsteiger unterlagen die Zebras mit 2:4 (0:1).

Der MSV Duisburg tat sich im Test gegen den 1. FC Düren von Beginn an unerwartet schwer. Schon nach zwei Minuten ging der Regionalliga-Aufsteiger in Führung. Tobias Fleckstein hatte den Ball verloren, Philipp Simon marschierte über die rechte Seite, seine Flanke fand in der Mitte Marc Brasnic, der zum 1:0 für den Außenseiter verwandeln konnte.

Der MSV wurde nur selten gefährlich und wenn über Chinedu Ekene. Erst wurde ein Schuss von ihm von der Strafraumkante geblockt (9.), später parierte Dürens Keeper Jannick Theissen einen Kopfball von Ekene aus etwa fünf Metern. Düren, bei denen mit Adam Matuszczyk ein ehemaliger Bundesliga-Profi auf dem Platz stand und in Testspieler Marcel Heller ein weiterer auf der Bank saß, hatte durch Hamza Salman (10., 24.) und Simon (32.) gar Möglichkeiten aufs 2:0.

MSV: Müller - Fleckstein, Frey, Knoll - Ajani, Bakalorz, Jander, Kölle - Stoppelkamp - Ekene (67. Wild), Bouhaddouz. Müller - Fleckstein, Frey, Knoll - Ajani, Bakalorz, Jander, Kölle - Stoppelkamp - Ekene (67. Wild), Bouhaddouz. Tore: 1:0 Brasnic (2.), 1:1 Stoppelkamp (61.), 2:1 Brasnic (62.), 2:2 Wild (79.), 3:2 Stromberg (82.), 4:2 Kühnel (90.).

Eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff konnte der MSV, bei dem Trainer Torsten Ziegner nicht gewechselt hatte, Ausgleich. Eine Chipflanke von Moritz Stoppelkamp fand Aziz Bouhaddouz in der Mitte, der aus elf Metern zum 1:1 treffen konnte. Doch auch dieser Gleichstand hatte nicht lange Bestand. Kurz danach gewann Adis Omerbasic den Ball von Marvin Knoll, bringt den Ball von rechts in die Mitte zu Brasnic, der erneut zur Dürener Führung traf.

Noch bitterer: Duisburgs auffälligster Akteur musste in der 67. Minute raus: Chinedu Ekene hatte sich an der Schulter verletzt und konnte nicht weiterspielen. Für ihn kam Gordon Wild, der sich aktuell bei der Ziegner-Elf im Probetraining befindet.

Dieser hatte dann wenig später schon seine persönliche Szene des Spiels: Auf Vorlage von Marvin Bakalorz traf der Testspieler in der 79. Minute zum 2:2-Ausgleich. Aber wie schon zuvor hielt sich dieses Unentschieden nicht lange. Nach einer Flanke des Ex-Duisburgers Marcel Heller - in der Saison 2008/09 von Eintracht Frankfurt an den MSV verliehen - traf Finn Stromberg zur 3:2-Fürung. Mit dem Schlusspfiff setzte Meik Kühnel den Schlusspunkt zum 4:2.

Schon am Samstag geht es für den MSV Duisburg in das nächste Testspiel: Dann geht es gegen den Bundesligisten und Champions-League-Teilnehmer Bayer 04 Leverkusen.