RWE: Ex-Schalker Ennali mit großer Vorfreude auf die Hafenstraße

Lawrence Ennali ist im RWE-Trainingslager angekommen und nun auch offiziell ein Essener. RevierSport hat mit dem 20-jährigen Flügelflitzer gesprochen.

RWE hat es offiziell gemacht: Lawrence Ennali wird bis zum Ende der Saison 2022/2023 von Hannover 96 ausgeliehen.

Für den 20-Jährigen, der bis zum 30. Juni 2024 an Hannover gebunden ist, ist die Leihe zu Rot-Weiss Essen auch eine Rückkehr ins Ruhrgebiet. Denn der gebürtige Berliner spielte einst auch in der Knappenschmiede des FC Schalke 04. Für die Gelsenkirchener bestritt er zehn Spiele in der U19- und 16 Begegnungen in der U17-Mannschaft.

Nun freut er sich auf RWE, wie er im RevierSport-Gespräch erklärt. Nach RS-Informationen hat er für den Wechsel an die Hafenstraße auch drei weitere Drittliga-Angebote ausgeschlagen, unter anderem eine Offerte des VfL Osnabrück.

Lawrence Ennali über...

seine Rückkehr ins Ruhrgebiet: "Ja, ich bin sehr froh über die Rückkehr. Ich habe mit Christoph Dabrowski geredet und stand auch schon mit Jörn Nowak länger im Kontakt. Das sogar, als ich noch Jugendspieler war. RWE hat schon länger an mir Interesse gehabt. Ich freue mich, dass ich jetzt in Essen unterschrieben habe."

... seine bisherigen Berührungen mit RWE: "Das war bislang nur als Gegner in der Jugend der Fall. Aber ich weiß natürlich, was in Essen abgeht. Ich würde den Wechsel auch nicht als Schritt zurück sehen. Das ist jetzt der richtige Schritt für mich. Die Fans hier sind ja richtig krank - im positiven Sinne. Darauf freue ich mich."

... den ersten Eindruck von seinen neuen Mannschaftskollegen: "Man merkt einfach, dass in dieser Mannschaft viel Qualität herrscht. Das sieht man in einfachen Passspiel-Übungen. Auch die Stimmung ist überragend. Man spürt einfach die Euphorie, diesen Aufschwung in der Mannschaft. Jeder hat mächtig Bock auf die neue Saison."

... seine Stärken: "Ich spiele auf den Flügeln. Am liebsten links, aber ich kann auch auf der rechten Seite spielen. Ich habe mir viel Spielzeit vorgenommen, viele Assists, aber auch Tore. Ich will der Mannschaft mit meinen Qualitäten helfen."