RWE: Linksverteidiger soll sich beim XXL-Test empfehlen

Rot-Weiss Essen hat sein Trainingslager in Niedersachsen so gut wie beendet. Ein Testspiel steht noch aus. Dann geht es am Sonntag zurück ins Ruhrgebiet. Der Trainer zieht Bilanz.

Seit Dienstag, 4. Juli 2022, standen für Rot-Weiss Essen im niedersächsischen "La Vital"-Hotel in Wesendorf sechs Einheiten auf dem Programm. Für Christoph Dabrowski war der Aufenthalt mehr als gelungen. "Es war ein sehr intensives Trainingslager mit guten Bedingungen. Bei den Doppeleinheiten am Mittwoch und Donnerstag haben wir wirklich gute Dinge auf den Weg gebracht. Auch die Atmosphäre in der Mannschaft ist top. Ich bin rundum zufrieden", bilanziert der RWE-Trainer. Am Samstag kommt es dann sozusagen zum Trainingslager-Abschluss. Es geht nach Schöningen ins Emland-Stadion, eine gute Autostunde von Wesendorf entfernt. Es wartet dann Zweitligist Eintracht Braunschweig auf die Essener. Es kommt dabei zu einem echten XXL-Test über zwei Stunden, also vier Halbzeiten a 30 Minuten. "Da werden die Beine natürlich müde sein. Doch die Bereitschaft der Jungs ist weiterhin groß. Das wird ein guter Test für uns sein. Alle Spieler werden zum Einsatz kommen. Da wird es noch keine Form von einer A- oder B-Mannschaft geben. Nochmal: es wird nicht einfach, aber ich will die Bereitschaft sehen über Grenzen zu gehen. Wir freuen uns auf einen Zweitligisten, der uns fordert", erklärt Dabrowski. Gegen den Aufsteiger in die 2. Bundesliga wird neben Neuzugang Lawrence Ennali - RevierSport berichtete - auch Moritz Römling dabei sein. Der Linksverteidiger, der noch bis zum Sommer 2023 beim VfL Bochum unter Vertrag steht, stellt sich seit zwei Tagen vor. "Moritz Römling habe ich jetzt in zwei Einheiten gesehen. Es ist da noch schwer eine endgültige Bewertung abzugeben. Ich bin gespannt, was er im Spiel gegen Braunschweig zeigen wird", sagt Dabrowski. Haiduk fällt mehrere Wochen aus - Niemeyers Rückkehr weiterhin ungewiss Nach den Ausfällen der zwei Linksverteidiger Nico Haiduk (Knochenödem) - der Youngster wird die nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen - und dem weiterhin verletzten Michel Niemeyer - er arbeitete im Trainingslager im Kraftraum und absolvierte Laufübungen - lassen sich die RWE-Verantwortlichen die Möglichkeit offen, eventuell mit Römling einen weiteren Linksverteidiger zu verpflichten. Dabrowski: "Wir haben ja mit Felix Herzenbruch einen stabilen Linksverteidiger in der Hinterhand. Zudem haben wir zuletzt auch Fabian Rüth auf dieser Position ausprobiert. Wir schauen uns wie gesagt Moritz Römling an, ob er eine Alternative für uns sein kann, da wollen wir kein Risiko gehen."

Zur Startseite