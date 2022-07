Viktoria Köln: Dritter Ausfall, ein Neuer kommt aus dem Nachwuchs von RB Leipzig

Viktoria Köln muss bereits die dritte schwere Verletzung der Vorbereitung verkraften. Dafür kommt ein Talent von RB Leipzig.

Viktoria Köln startet am Samstag (23. Juli, 14 Uhr) beim SV Waldhof Mannheim in die Drittliga-Saison. Schon jetzt ist klar, dass drei Spieler definitiv fehlen werden.

Nach Jeremias Lorch (Kreuzbandriss) und André Becker (Innenbandanriss im Knie) hat es nun Luca Marseiler erwischt. Er zog sich einen Teilriss des Innenbandes am Sprunggelenk zu und fällt bis zu fünf Wochen aus.

„Es ist nun die dritte Bänderverletzung, alle drei nach Zweikämpfen, das ist natürlich Pech, ganz besonders für Luca, der sehr gut drauf war“, erklärt Viktoria-Cheftrainer Olaf Janßen auf der Homepage der Höhenberger.

Janßen freut sich über einen neuen Spieler für Viktoria Köln

Immerhin konnten die Kölner auf die Ausfälle reagieren. Denn mit Ben Klefisch, jüngerer Bruder des kürzlich zum SC Paderborn gewechselten Kai Klefisch, wurde ein weiterer Zugang verpflichtet. Der Mittelfeldmann kommt auf Leihbasis von RB Leipzig. Er lief zuletzt für die U19 der Leipziger auf und traf vier Mal bei 18 Einsätzen.

„Wir haben uns gesagt, Viktoria Köln in der 3. Liga ohne Klefisch, das geht nicht“, erklärt Janßen schmunzelnd: „Aber ganz im Ernst. Wir freuen uns sehr, dass Ben mit seinem Ja zu uns unseren Weg bestätigt und ihn gerne mitgehen will. Ben hat in den letzten Jahren bei RB Leipzig die beste Ausbildung genossen, die man als Jugendspieler haben kann. Er ist schon extrem weit für sein Alter und bringt viele Dinge mit, die auch seinen Bruder Kai ausgezeichnet haben. Somit ist er ein sehr spannender Spieler, der perfekt zu unserer DNA, wie wir Fußball spielen, passt.“

Der Spieler selber musste durch die Kontakte zu seinem Bruder nicht lange überredet werden: "Dadurch, dass ich den Verein durch meinen Bruder sehr gut kennenlernen durfte über die letzten Jahre, ist mir die Entscheidung sehr leichtgefallen. Ich wusste, dass ich mich von vornherein wohlfühle, zumal ich zurück in die Heimat komme. Ich möchte den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen und denke, dass Viktoria dafür genau der richtige Verein ist.“