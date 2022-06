3. Liga: Bayreuth präsentiert neuen Geschäftsführer Sport

Die Spielvereinigung Bayreuth wird ab dem 1. Juli 2022 mit einem neuen Geschäftsführer an den Start gehen. Der neue Mann bringt reichlich Zweitliga-Erfahrung mit.

Michael Born wird ab dem 1. Juli 2022 bei Drittliga-Aufsteiger Spielvereinigung Bayreuth die Bereiche Sport und Finanzen leiten.

Wolfgang Gruber, Sprecher der Geschäftsführung, freut sich über den gelandeten Transfercoup. "Ich lag mit Michael Born schon im ersten Gespräch auf einer Wellenlänge. Nachdem wir gesprochen hatten und sich auch Jörg Schmalfuß mit ihm kurzgeschlossen hat, stand relativ schnell fest, dass wir die Zusammenarbeit suchen wollen." Vor allem die bisherige Vita des neuen Mannes beeindruckt dabei.

Gruber: "Ich bin überzeugt davon, dass wir mit Jörg, Michael und mir in den neuen Sphären sehr gut aufgestellt sind und die zu meisternden Aufgaben bewältigen werden!"

Für mich ist es ein bisschen auch back to the roots. In Paderborn habe ich in meiner Anfangszeit eigentlich ganz ähnliche Voraussetzungen vorgefunden. Michael Born

Der im nordrhein-westfälischen Bad Berleburg geborene Born kam im Rahmen seines Sportstudiums 1996 zum Fußball. Nach einem Praktikum beim 1. FC Kaiserslautern landete er beim TuS Paderborn-Neuhaus. Dort leitete er anfangs ehrenamtlich die Nachwuchsabteilung, später die Geschäftsstelle. Inzwischen umbenannt zum SC Paderborn wurde er zum Geschäftsführer, später auch zum Sportlichen Leiter. Unter seiner Ägidie steht bei den Westfalen auch der Aufstieg in die Fußball-Bundesliga – in seiner zweiten Amtszeit. "Für mich ist es ein bisschen auch back to the roots. In Paderborn habe ich in meiner Anfangszeit eigentlich ganz ähnliche Voraussetzungen vorgefunden", erklärt der 54-jährige Born, der einst auch Bundesliga-Star Stefan Effenberg als Trainer nach Paderborn holte.

Nach seinem ersten Engagement in Paderborn heuerte Born 2009 beim FC Carl Zeiss Jena an, in seiner nur dreivierteljährlichen Amtszeit rettete er die Thüringer vor dem finanziellen Kollaps. Ein Jahr später folgte seine zweite Amtszeit in Paderborn, wo er als Geschäftsführer Sport und sportlicher Leiter fungierte und drei Jahre später seine bisherige Krönung als Sportfunktionär erlebte: Mit dem SC Paderborn feierte er 2014 den Aufstieg in die Bundesliga. Der direkte Wiederabstieg und eine sportliche Krise forderten aber Tribut, nach fünf Jahren endete seine Tätigkeit dort.

Nur kurze Zeit später heuerte Born als kaufmännischer Geschäftsführer 2016 bei der SG Dynamo Dresden an. Nach vier Jahren trennten sich die Gelb-Schwarzen von Born.

Nun ist Born zurück im Profigeschäft und beerbt in Bayreuth den scheidenden Geschäftsführer Marcel Rozgonyi.