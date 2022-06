RWE: Die Jahreshauptversammlung im Liveticker

Um 11 Uhr startet die diesjährige Jahreshauptversammlung von Rot-Weiss Essen. RevierSport ist live vor Ort und informiert über die wichtigsten Ereignisse.

Ecktribünen für das Stadion an der Hafenstraße?

Zum Abschluss liest Uhlig noch einen Text vor, den die Stadt, RWE und der GVE gemeinsam ausgearbeitet haben. Dabei geht es um den Ausbau der Ecktribünen im Stadion an der Hafenstraße, nicht nur um die Kapazität zu erhöhen, sondern auch um die Anforderungen der FIFA für internationale Spiele im Damen- und Herrenbereich zu erfüllen.

Uhlig erklärt, dass man bereits seit Ende Mai in vielen Runden zu diesem Thema zusammengesessen habe. Nach den Sommerferien will der Rat der Stadt Essen sich mit diesem Thema beschäftigen. Im Anschluss könnte es zu einer einjährigen Planungsphase kommen, die mit einer Ausschreibung und einem möglichen Baubeginn 2024 enden könnte. Somit wird geplant, dass, sollte das Projekt umgesetzt werden, ab 2026/27 27.000 Zuschauer im Stadion an der Hafenstraße Platz finden.

Optimierungen im Ticketing

In Zukunft wird es einen Online-Vorverkauf für Tickets mit exklusiven Zeitfenstern für Mitglieder und Dauerkarteninhaber geben. Außerdem gehen auch die Auswärtstickets in einen Online-Vorverkauf. Auch bei den Tageskarten wird es eine Entzerrung geben. In Zukunft wird auf mobile Tickets und Print@Home Tickets umgestellt.

Keine Bierpreiserhöhung in Essen

Eine Nachricht die für großen Jubel in der Runde sorgt: Im Gegensatz zu den Nachbarn aus Duisburg und Schalke verspricht Uhlig, dass der Bierpreis zur neuen Saison nicht steigen wird.

Ticketpreise steigen

Aus den 13 Millionen prognostiziertem Gesamtumsatz rechnet RWE mit 2,9 Millionen erlösen aus dem Ticketing. Bei Einzeltickets werden Stehplätze zwei Euro teurer. Der Preis für Sitzplätze steigt um vier Euro. Der Tageskassenzuschlag bleibt gleich.

Bislang wurden 7.100 Dauerkarten verkauft. „Ich gehe davon aus, dass wir sicher über 8.000 Dauerkarten für die nächste Saison verkaufen werden“, erklärt Uhlig. Auch die Dauerkartenpreise steigen. In Zukunft sieht man 19 Spiele zum Preis von 16, statt wie zuvor von 15. Außerdem erhalten die Mitglieder nicht mehr zwei, sondern ein weiteres Spiel geschenkt.

Dennoch weißt Uhlig darauf hin, dass die Dauerkartenpreise im Drittliga-Vergleich immernoch klar im unteren Drittel liegen.

Zahlen im Ausblick

RWE rechnet mit einem Umsatzanstieg von 8,6 Millionen Euro auf elf Millionen und außerordentliche Erträge, die von einer auf ca. zwei Millionen steigen. Durch den Aufstieg wird allerdings auch mit einem Anstieg der Personalkosten von 5,5 Millionen auch acht Millionen und einem Anstieg der betrieblichen Aufwendungen von ca drei Millionen auf etwa 5 Millionen.

Uhlig äußert sich zu Fan-Problemen und präsentiert Maßnahmen

Uhlig weißt darauf hin, dass es nicht nur schöne Momente mit den Fans, sondern auch immer wieder negative Schlagzeilen, nicht zuletzt durch den Böllerwurf, gab. Ihm sei klar, dass RWE diese „Probleme nicht exklusiv“ habe. Dennoch erklärt er: „ Wir wissen, dass wir als Verein mehr machen müssen, mehr machen sollten und hoffentlich auch mehr machen können. Damit haben wir in den letzten Monaten begonnen.“

Unter anderem habe man ein neues Kamera-System im Stadion installiert. Dazu wurden die Ordnungskräfte quantitativ und qualitativ verstärkt. Außerdem wird die Arbeit mit dem Fanprojekt und der FFA verstärkt.

2.600 Stadionpaten - Uhlig hält 4.000 für realistisch

Uhlig spricht auch über die Stadionpaten. Mit den 2.600 Paten sei man bereits im „schwarzen Bereich“. Eine Zahl von 4.000 Paten sei realistisch.

Ausbau der Gottschalk-Tribüne

Uhlig hofft, dass die Tribune spätestens zum Saisonstart fertiggestellt ist. Der Block G1 mit 1.224 Sitzplätzen und der Block G3 mit 2.370 Stehplätzen bleiben unberührt. Der mittlere Block G2 soll mit 624 Sitzplätzen und neuen Plätzen für Rollstuhlfahrer ausgestattet werden. Somit ergibt sich eine neue Zuschauerkapazität von 19.962 Fans.

Dank an Dauerkarteninhaber und Gönner

Uhlig hebt die Dauerkarteninhaber hervor, die dem Verein durch den Verzicht durch Rückzahlungen zu Coronazeiten geholfen haben. Außerdem bedankt er sich bei den beiden anonymen Unterstützern die dem Verein helfen.

Vertragslage stabil - Uhlig warnt dennoch

„Wir müssen dennoch angesichts dieser unsicheren Zeiten immer wachsam sein und dürfen uns nicht auf dieser guten Vertragslage was das Sponsoring angeht ausruhen“, erklärt Uhlig.

Drei Millionen Euro mehr Umsatz

RWE verzeichnet einen Umsatz von 8,6 Millionen Euro. Das sind mehr als drei Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr. Doch durch das NLZ sind auch mehr Personalkosten hinzugekommen.

RWE schreibt schwarze Zahlen

Trotz der Corona-Auswirkungen gibt es gute Nachrichten für RWE. Das Geschäftsjahr 2021 wurde mit einem Überschuss von knapp 259.000€ beendet.

Uhlig übernimmt

Markus Uhlig gibt im Namen des Vorstands einen Rückblick und einen Ausblick auf Zahlen und Projekte.

Nowak: „haben endlich diese Drecksliga verlassen“

Nowak stimmt die Fans auf die dritte Liga ein. Auch wenn er nicht nur „schöne Stunden“ in Essen erlebt hat, ist er sich sicher: „Wir sind auf einem richtig guten Weg.“ Nowak kündigt an: „Der Weg von RWE ist noch lange nicht zuende, er hat gerade erst begonnen.“

Nowak hebt den Staff hervor

Auch wenn Nowak gemeinsam mit Vincent Wagner in den letzten Wochen der Saison im Vordergrund stand, hebt der Sportdirektor die Arbeit des gesamten Staffs hervor. „Ich bin froh über jeden einzelnen in diesem Team.“

Infrastrukturelle Entwicklungen am NLZ

Zunächst soll nur das Jugendstadion errichtet werden. Ein weiterer Trainingsplatz, der kommen sollte wird aufgrund „inhaltlicher Probleme“ nicht gebaut. Dafür liegt die Baugenehmigung für das Jugendstadion seit 3 Wochen vor. Nowak kündigt eine Bauzeit von acht bis neun Monaten an. Zur Saison 2023/24 soll es dann vollständig nutzbar sein.

Die Kosten belaufen sich auf sechs Millionen Euro, die im Verhältnis 2 zu 1 zwischen Stadt und Verein aufgeteilt werden. Bei der Finanzierung „hilft ein großzügiger RWE-Gönner der namentlich nicht genannt werden will.“

Nowak mit großem Lob für NLZ

Nowak hebt vor allem die beste U19-Saison seit der Einführung der Bundesliga mit dem damit verbundenen Niederrheinpokalsieg und der Qualifikation für den DFB-Pokal hervor. „Die Ergebnisse unserer Juniorenmannschaften sind ein Spiegelbild der hervorragenden Arbeit unserer NLZ-Mitarbeiter.“

Mehr Unterstützung für die zweite Mannschaft

Während die dritte und die erste Mannschaft den Aufstieg feierten scheiterte die Zweite knapp an der Meisterschaft in der Kreisliga B. Auf Dauer soll die Zweite mindestens in die Landesliga zurückgeführt werden, um einen leichteren Übergang aus dem Jugend- in den Seniorenbereich zu ermöglichen. „Aktuell ist es kaum bis gar nicht möglich, die Spieler der U19 von Einsätzen bei der zweiten Mannschaft zu überzeugen,“ erklärt Nowak.

Jörn Nowak übernimmt

Sportdirektor Jörn Nowak übernimmt. Er wird über den Breitensport, die Jugend und anschließend die erste Mannschaft berichten.

Die Jahresberichte stehen an - Sonderzüge auch in 3. Liga

Den Anfang macht die Fan- und Förderabteilung in Person von Jost Peter. Die FFA, die in der kommenden Saison zehnjähriges Jubiläum feiert, möchte ihre Arbeit in In Zukunft digitaler gestalten. Es soll es eine Mitreisezentrale, Hotelangebote und stadionnahe Parkplätze bei Heimspielen für RWE-Fans, die weiter entfernt wurden, geben. Außerdem kündigt Peter an, mehr Umfragen unter den Mitgliedern durchführen zu wollen.

Dazu soll es gemeinsam mit dem „Bündnis Westtribüne“ wieder Sonderzüge zu Auswärtsspielen geben.

Ehrung der Jubilare

Im Anschluss werden die Jubilare geehrt. Unter anderem feiern Willi „Ente“ Lippens und Oberbürgermeister Thomas Kufen ihr 25-Jähriges. Dirk Helmig, Platz vier unter den RWE-Rekordspielern, ist bereits 50 Jahre im Verein.

Niederschrift genehmigt

Die Niederschrift über die letztjährige Mitgliederversammlung wurde genehmigt.

Es geht los

Marcus Uhlig eröffnet die Jahreshauptversammlung. 362 Stimmberechtigte und 27 nicht stimmberechtigte Mitglieder haben sich eingefunden.

Die Tagesordnung

1. Begrüßung

2. Gedenken an die Verstorbenen Mitglieder

3. Genehmigung der Niederschrift über die ordentliche (digitale) Mitgliederversammlung am 27.06.2021

4. Jubilar-Ehrung

5. Jahresberichte (Vorstand/Aufsichtsrat/FFA)

6. Diskussion Jahresberichte

7. Entlastung Vorstand und Aufsichtsrat

8. Neuwahl des Aufsichtsrates

9. Bestätigung des Vorstandsvorsitzenden durch den Aufsichtsrat

10. Satzungsänderungen

11. Anträge

12. Verschiedenes und Schlusswort

