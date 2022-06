Duisburg: Gegen VfL und RWE - so reagiert der MSV auf den Start

Der MSV Duisburg darf sich über einen attraktiven Start in die Drittliga-Saison 2022/2023 freuen. Erst geht es zur Bremer Brücke, dann in der heimischen Arena gegen RWE.

Der Spielplan für die 3. Liga ist raus. Und die Fans des MSV Duisburg können sich freuen. Denn: Das Eröffnungsspiel ist dasselbe wie im letzten Jahr - das allerdings wegen Corona nicht stattfinden konnte. Der VfL Osnabrück und der MSV Duisburg eröffnen am Freitag, 22. Juli (18 Uhr) die Drittliga-Saison 2022/2023

"Das ist ein Knaller-Start, auf den wir uns sehr freuen. Die Atmosphäre am Freitagabend in Osnabrück ist etwas ganz Besonderes. Spiele an der Bremer Brücke sind immer toll. Zudem ist der VfL ja mein Ex-Klub", sagt Ralf Heskamp, MSV-Sportdirektor, gegenüber RevierSport. Zwischen 2000 und 2014 war der 56-Jährige Geschäftsführer in Osnabrück.

Das ist natürlich ein Spiel, auf das sich alle im Ruhrgebiet freuen. MSV gegen RWE: ich denke, dass das Stadion sehr voll sein wird (lacht). Ralf Heskamp

Nach dem Start in Osnabrück folgt für den MSV der nächste Kracher: Am 2. Spieltag - 5. bis 7. August - wartet auf Duisburg ein Derby. Rot-Weiss Essen kommt dann in die Arena. "Das ist natürlich ein Spiel, auf das sich alle im Ruhrgebiet freuen. MSV gegen RWE: ich denke, dass das Stadion sehr voll sein wird (lacht). Nochmal: In Osnabrück und gegen Essen: auf solche Spiele freut man sich doch. Wir hätten keinen besseren Start erwischen können", betont Heskamp.