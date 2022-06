SC Verl: Vor Millionen-Umbau - Drittligist heiß auf das BVB-Highlight

Im Juli kommt der BVB zum Testspiel. Der SC Verl freut sich auf das Highlight.

Borussia Dortmund arbeitet mit Hochdruck am neuen Kader, es hat schon jetzt einen Umbruch gegeben beim BVB. Viele der neuen Spieler kann man unter anderem beim Testspiel beim Drittligisten SC Verl bestaunen.

Denn wie die Verler veröffentlichten, wird der BVB am 14. Juli (18 Uhr) an der Poststraße in Verl antreten. „Für den Sportclub, unsere Fans, die Partner und die ganze Region ist das natürlich ein Hammer. Endlich wieder ein Spiel in unserem Stadion – und dann gleich so eines“, freut sich Sportclub-Vorstand Mario Lüke. „Es ist schön, dass unsere Sportclub-DNA auch mal wieder in unserer Arena erlebbar ist. Powerfußball, Leidenschaft, Begeisterung und Heimat – all das steckt in dieser besonderen Partie.“

Der Vorverkauf für das Spiel gegen Borussia Dortmund läuft ausschließlich online und startet am Mittwoch, 29. Juni, um 12 Uhr auf dem Ticketportal des [url=www.sportclub-verl.de]Sportclub Verl[/url]. Pro Person können maximal fünf Karten erworben werden. Mitglieder des Sportclub Verl können ermäßigte Tickets kaufen, müssen den Ausweis aber am Eingang vorzeigen. Die Tageskasse öffnet nur dann, wenn am Spieltag noch Restkarten verfügbar sind.

Verls Cheftrainer Michél Kniat ergänzt: „Meine Jungs haben natürlich riesig Bock auf diesen Gegner von Weltklasse-Format. Wir werden uns nicht verstecken, zumal wir ja schon eine Woche drauf in die 3. Liga starten.“

Im Rahmen des Testspiels gegen den BVB wird der Sportclub Verl auch seine Neuzugänge präsentieren. Nach den 90 Minuten gegen den BVB wird es erst einmal wieder etwas dauern, bis die Verler im eigenen Stadion auflaufen dürfen. Denn anschließend beginnt der Stadionumbau, der etwa 9,5 Millionen Euro kosten soll. Wie die "Neue Westfälische" berichtet, sollen die Stadt Verl und der Verein eine Stadion-Gesellschaft in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG gründen. Die Stadt wird das Grundstück des Stadions als Einlage in die Gesellschaft einbringen. Zudem soll sich die Stadt mit vier Millionen Euro an dem Umbau beteiligen.

Auf der Liste stehen nach Angaben der Verler zum Beispiel folgende Punkte:

Das Flutlicht muss deutlich verbessert werden.

Eine Rasenheizung muss installiert werden, neue Medienplätze, Versorgungsstände und sanitäre Anlagen müssen her.

und weitere infrastrukturelle Dinge müssen installiert werden.