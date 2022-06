3. Liga: Vertragsloser Stürmer stellt sich beim MSV Duisburg vor

Noch ist der Zebra-Kader nicht komplett. Der MSV Duisburg testet im Training einen Stürmer.

Nach dem ehemaligen Duisburger Joshua Bitter und Angreifer Gordon Wild stellt sich mit Micheal Seaton derzeit ein weiterer Spieler beim Drittligisten MSV Duisburg vor.

Mit zwei Eigengewächsen kommt der MSV derzeit auf sechs Zugänge, demgegenüber stehen neun Abgänge. Daher muss der Klub noch was tun, unter anderem werden eben ein Stürmer und ein Torwart gesucht. Hier geistert der Name von Ex-MSV-Torwart Felix Wiedwald umher.

Im Sturm versucht derweil Seaton derzeit sein Glück bei den Meiderichern. Der 26-jährige US-Amerikaner spielte zuletzt für den BSV Rehden in der Regionalliga Nord - ist seit dem 1.1. allerdings ohne Verein. Dementsprechend wäre er auch ablösefrei zu haben.

MSV Duisburg Zugänge: Philipp König (Holstein Kiel II), Niklas Kölle (TSG Hoffenheim II), Hamza Anhari, Baran Mogultary (eigene U19), Sebastian Mai (Dynamo Dresden), Vincnet Müller (PSV Eindhoven) Abgänge: Stefan Velkov (Vejle BK), Niko Bretschneider (Auda Kekava), Dominic Volkmer, Orhan Ademi, Oliver Steurer, Roman Schabbing (Ziel unbekannt), John Yeboah (nach Leihe zurück zu Willem II Tilburg), Leo Weinkauf (nach Leihe zurück zu Hannover 96), Jo Coppens (St. Truiden)

Vor seiner Zeit in Rehden war er unter anderem für Viktoria Köln am Ball. In der 3. Liga kommt er bisher auf 22 Einsätze (zwei Tore, drei Vorlagen). Wie der MSV mitteilte, kann es auch möglich sein, dass er im Test am Samstag gegen Hannover 96 für den MSV auflaufen wird, um sich weiter zu empfehlen.