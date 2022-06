MSV Duisburg: Neuer Keeper - "Die Nummer Eins, die wir gesucht haben!"

Der MSV Duisburg hat sich zwischen den Pfosten neu aufgestellt. Mit Torwart-Talent Vincent Müller hat der Drittligist seine neue Nummer Eins vorgestellt.

Nach dem Klassenerhalt kurz vor Saisonschluss will der MSV Duisburg mit frischen Kräften in die nächste Saison in der 3. Liga gehen.

Das Tor der Zebras wird nach der Leih-Rückkehr von Leo Weinkauf zu Hannover 96 künftig Vincent Müller hüten. Der 21-Jährige kommt ablösefrei von der PSV Eindhoven, wurde dort aber in der zweiten Mannschaft Jong PSV eingesetzt. 28 Einsätze in der zweiten und 25 in der dritten niederländischen Liga stehen in der Vita des Torwart-Talents.

2020 Aufstieg in die 2. Liga

Auch in Deutschland hat Müller bereits das Tor von den Würzburger Kickers gehütet und ist im Jahr 2020 sogar in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Er kennt die 3. Liga also bereits und hat trotz seines jungen Alters schon einiges erlebt, was MSV-Trainer Torsten Ziegner besonders freut: "Er hat mit seinen 21 Jahren schon jede Menge Erfahrung gesammelt, um uns die nötige Stabilität im Tor zu geben, damit wir in der Defensive so gut sind, dass wir immer in der Lage sind, Spiele zu gewinnen."

Auch Ralf Heskamp, Geschäftsführer Sport, betont, dass es sich bei Müller um den Wunsch-Kandidaten gehandelt habe: "Vincent ist die Nummer Eins, die wir gesucht hatten. Seine Ausbildung, die Erfahrungen in der 3. Liga und in den Niederlanden sprechen für sich. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns entfalten kann."

In meinem Alter zählt es, Spielzeiten zu bekommen. Diese Chance bei einem Traditionsverein zu bekommen, ist großartig! Vincent Müller

Darauf legt auch Müller selbst besonders wert: "In meinem Alter zählt es, Spielzeiten zu bekommen. Diese Chance bei einem Traditionsverein zu bekommen, ist großartig! Ich freue mich total auf die neue Saison und darauf, gleich mit der Mannschaft loszulegen."

Müller, der zum Kader der U21-Nationalmannschaft gehört, unterschreibt einen Zweijahresvertrag bis 2024 und wird auf dem Rücken, wie sollte es anders sein, die Nummer Eins tragen.