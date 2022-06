RWE: Das sagt Dabrowski über die Streichkandidaten

Rot-Weiss Essen ist seit rund einer Woche im Training. Zum Teil waren 31 Spieler in den Einheiten dabei - definitiv zu viele, wie Trainer Christoph Dabrowski betont.

Seit dem vergangenen Mittwoch (15. Juni 2022) befindet sich Rot-Weiss Essen im Training. Christoph Dabrowski zieht eine erste Mini-Bilanz und bewertet auch die Streichkandidaten.

"Alle sind mega engagiert, es ist eine richtig gute Dynamik und Kommunikation im Training. Das waren jetzt sieben gute Einheiten. Am Dienstag trainieren wir auch zweimal, am Abend haben wir eine interne Veranstaltung. Es geht Schlag auf Schlag und macht großen Spaß mit den Jungs", lobt der 43-jährige Fußballlehrer gegenüber RevierSport.

Das ist zu viel und auch nicht gesund für die Kabine. Es ist da schwierig, auf jeden Spieler einzugehen. Der Kader muss reduziert werden. Das werden wir auch im Hinblick auf das Trainingslager tun. Christoph Dabrowski über 31 Mann beim Training

Doch etwas zu bemängeln hat der neue RWE-Trainer dann doch noch - nämlich die Kadergröße. Zum Teil standen 31 Profis auf dem Trainingsplatz. "Das ist zu viel und auch nicht gesund für die Kabine. Es ist da schwierig, auf jeden Spieler einzugehen. Der Kader muss reduziert werden. Das werden wir auch im Hinblick auf das Trainingslager tun", betont Dabrowski. Vom 5. bis zum 10. Juli - RevierSport wird ebenfalls vor Ort sein - reist Rot-Weiss Essen ins niedersächsische Wesendorf.





Gut möglich, dass dann nach dem Abgang von Nils Kaiser (SC Wiedenbrück, ausgeliehen) auch Yannik Langesberg, Felix Heim und Felix Schlüsselburg nicht mehr dabei sein werden. "Das sind alles gute, saubere Jungs. Die machen keinen Ärger. Aber es ist von Jörn Nowak mit den Spielern und deren Beratern klar kommuniziert worden, dass es bei uns mit der Spielpraxis schwierig wird", sagt Dabrowski und erklärt: "Langesberg hat Felix Bastians, Daniel Heber, Felix Herzenbruch, Enrique Rios Alonso und Mustafa Kourouma vor sich. Wir brauchen da keine sechs Innenverteidiger. Heim würde es mit Aurel Loubongo, Isaiah Young, Oguzhan Kefkir oder auch Ron Berlinski auf den Außenbahnen zu tun haben. Und im Mittelfeld-Zentrum hat Schlüsselburg auch eine brutale Qualität vor sich. Ich hoffe, dass die Jungs auf der Vereinssuche fündig werden."

Anders sieht es dagegen bei Fabian Rüth aus. Dabrowski: "Er hat einen richtig guten Eindruck bisher hinterlassen und ist ja im Zentrum sowie auf der linken Seite flexibel einsetzbar."

Für Langesberg, Heim und Schlüsselburg wird es am kommenden Wochenende eine Gelegenheit geben, vorzuspielen. Am Freitag (19.30 Uhr) geht es für Rot-Weiss zum Testspiel bei Kickers Emden. Am Samstag trifft RWE dann im niedersächsischen Weener auf eine Rheiderland-Auswahl, am Sonntag wartet das Blitzturnier beim SV Holthausen/Biene.