MSV Duisburg: Trotz Hitze - viele Fans feiern die Zebras bei Saisoneröffnung

Nun ist der MSV Duisburg knapp eine Woche nach dem Trainingsstart auch ganz offiziell in der neuen Spielzeit angekommen.

Geschätzte 1000 MSV-Fans trotzten der Hitze, dem bisher wärmsten Tag des Jahres 2022, und kamen zur Westender Straße, um das erste öffentliche Training des MSV Duisburg zu beobachten und die Saison 2022/23 zu eröffnen. Zum Auftakt des Revier-Rivalen Rot-Weiss Essen waren über 3000 Fans gekommen. Aber klar: Bei RWE herrscht Aufstiegseuphorie, beim MSV muss man erst wieder eine Euphorie entfachen.

Nach der enttäuschenden letzten Spielzeit hofft man beim MSV aber auf eine bessere Saison, vorsichtiger Optimismus ist spürbar. Und der Verein will sich nach den schwierigen Jahren in der jüngsten Vergangenheit den Fans wieder annähern.





Eine Torwand, eine Hüpfburg und viele andere Aktionen sorgten für Unterhaltung bei den jüngeren Zebras, ehe das Training und die Mannschaftsvorstellung auf dem Programm standen. Auch die drei Neuzugänge Philipp König (Holstein Kiel II), Niklas Kölle (TSG Hoffenheim II) und Sebastian Mai (Dynamo Dresden) präsentierten sich hierbei erstmals den MSV-Fans.

Die Nähe zu euch Fans darf nicht verloren gehen. Diese Nähe ist ganz wichtig und deshalb bin ich froh, euch zu sehen", richtete sich Mohnhaupt an die Zuhörer. Peter Mohnhaupt

Präsident Ingo Wald und Geschäftsführer Peter Mohnhaupt wurden bei ihrer Eröffnung und Begrüßung angenehm vom Rasenprenger überrascht und gaben beide anschließend das Ziel für die kommende Saison vor: "Hinter uns liegen zwei schlechte Saisons, die Frustration ist sehr verständlich, es geht uns nicht anders. Wir wollen die Saison nutzen, das Vertrauen von euch Fans zu gewinnen, sportlich und neben dem Platz. Wir wollen zeigen, dass wir gelernt haben", versprach Wald.

Neue Trikots erinnern an die ersten Jahre MSV

"Ich habe mich auf diesen Tag extrem gefreut. Es ist viel Arbeit alles zu organisieren, aber in der Pandemie und den schwierigen Saisons haben wir alle gelernt: Die Nähe zu euch Fans darf nicht verloren gehen. Diese Nähe ist ganz wichtig und deshalb bin ich froh, euch zu sehen", richtete sich Mohnhaupt an die Zuhörer. "Da steckt ganz viel Kraft drin, dass wir euch als Fans wieder gewinnen können."

Zudem hatte Mohnhaupt die Ehre, das neue Trikot des MSV mitsamt eines neuen Sponsors vorzustellen. Die Farbgebung soll anlässlich der Jubiläumssaison an die ersten Trikots des Vereins erinnern und gehen in der kommenden Woche in den Verkauf.