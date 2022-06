Neidhart-Ansage: Für Waldhof Mannheim zählt nur der Aufstieg

Der SV Waldhof Mannheim hat einen Trainer gesucht, der gemeinsam mit dem Verein ambitionierte, ja Aufstiegspläne verfolgt. Mit Christian Neidhart hat der Klub solch einen Coach gefunden.

Als Christian Neidhart Anfang Juni als Trainer beim SV Waldhof Mannheim anheuerte, war sein Auftrag von Beginn an klar: der Aufstiegstrainer von Rot-Weiss Essen soll nun den SV Waldhof nach oben führen - in die 2. Bundesliga.

Der 53-Jährige sprach nun mit der "Bild"-Zeitung und macht aus seinen ambitionierten Plänen mit Mannheim kein Geheimnis.

Mit Dennis Waidner (zuletzt Würzburger Kickers) und Nicolas Keckeisen (FV Illertissen) befinden sich aktuell zwei Testspieler im Mannheimer Training.

Im Gegenteil: Der Ex-RWE-Trainer ist angriffslustig und voller Tatendrang. "Natürlich sind die Ziele ambitioniert, aber wichtig ist, dass wir Ziele haben. Und ich glaube, auf Mittelmaß hat hier niemand Bock. Wir werden alles probieren, ob es dann am Ende klappt, werden wir sehen. So ein Jahr wird lang. Du musst ein gutes Miteinander haben – Malocher, aber auch Fußballer und als Team zusammenhalten", stellt der Fußballlehrer klar.

Das Ziel, was wir haben, haben wir sicher nicht alleine. Aber wir wollen es angehen und deshalb sind wir auch so mutig in unseren Aussagen. Christian Neidhart

Doch Neidhart, der als Trainer von Rot-Weiss Essen in zwei Jahren einen Punkteschnitt von 2,29 Zähler pro Partie erreichte, warnt aber auch das Waldhof-Umfeld. Er betont: "Das Ziel, was wir haben, haben wir sicher nicht alleine. Aber wir wollen es angehen und deshalb sind wir auch so mutig in unseren Aussagen." Mit mutigen Aussagen kennt er sich aus: denn auch in Essen war sein Auftrag von Tag eins klar formuliert: Aufstieg!

Für die Mission Aufstieg mit Mannheim verpflichteten Neidhart und Waldhof Sportchef Tim Schork mit Mit Baxter Bahn, Julian Riedel (beide Hansa Rostock), Adrian Malachowski (1. FC Magdeburg) und Berkan Taz (Borussia Dortmund II) bislang vier neue Spieler. Doch das ist es noch nicht gewesen - für den Aufstieg müssen weitere Verstärkungen her. Neidhart: "Wir werden definitiv noch im defensiven Bereich auf der Außenbahn und im Tor noch was machen."