Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat die Verpflichtung von Robert Tesche offiziell verkündet und sorgte auf dem Transfermarkt für Furore.

Dem VfL Osnabrück ist ein Transfer-Coup geglückt: Routinier Robert Tesche wechselt vom Bundesligisten VfL Bochum an die Bremer Brücke. Das teilte der Drittligist am Donnerstag mit. Der Mittelfeldspieler bringt die Erfahrung von 136 Bundesliga- und 107 Zweitliga-Partien mit. "Ich habe richtig Lust auf den VfL Osnabrück. Ich will nicht nur meine Erfahrung weitergeben, sondern mit Leistung überzeugen", sagt der 35-Jährige.

2017 war Tesche vom englischen Zweitligisten Birmingham City nach Bochum gewechselt. 2021 feierte er mit der Mannschaft den Bundesliga-Aufstieg, in diesem Jahr den Klassenerhalt. Beim seiner offiziellen Verabschiedung am 8. Mai im Ruhrstadion nach dem 2:1-Sieg gegen Arminia Bielefeld feierten die Fans ihn euphorisch. "Ohne Tesche wärn wir gar nicht hier", sangen die VfL-Anhänger. Vor allem in der Aufstiegssaison hatte Tesche als Stratege im Mittelfeld und Schütze wichtiger Treffer geglänzt. "Er ist ein absolutes Vorbild, ein toller Charakter", sagte Bochums Trainer Thomas Reis.

"Die Karriere von Robert Tesche spricht für sich, er hat in den beiden deutschen Bundesligen und in England seine Qualität nachgewiesen und gehörte im Bochumer Aufstiegsjahr zu den Erfolgsgaranten", sagt Osnabrücks Sportdirektor Amir Shapourzadeh. "Was mich in den Gesprächen mit Robert aber viel mehr als die Vita beeindruckt hat, ist seine Energie und Motivation. Er suchte keinen Klub, wo er seine Karriere ausklingen lassen kann, sondern hat trotz seines Alters noch Ziele. Diese Mentalität wird unserem Kader, neben seinen sportlichen Qualitäten, sehr guttun."

Tesche selbst sagt: "Die Gespräche mit Amir Shapourzadeh und Daniel Scherning waren richtig gut, wir haben schnell festgestellt, dass wir eine ähnliche Vorstellung von Fußball haben. Für mich war klar, dass meine Karriere noch nicht zu Ende ist und ich unbedingt noch eine neue Herausforderung annehmen möchte. Ich bin fit und noch voller Tatendrang."