MSV Duisburg: Im Ausland - Niko Bretschneider hat neuen Verein gefunden

Niko Bretschneider ist einer der acht Sommer-Abgänge des MSV Duisburg. Er hat einen neuen Verein gefunden.

Nach seinem Abschied vom MSV Duisburg hat sich Niko Bretschneider für einen Wechsel ins Ausland entschieden. Der 22 Jahre alte Linksverteidiger wechselt zum lettischen Erstligisten FK Auda, der in der Hauptstadt Riga zuhause ist.

Dort hat Bretschneider einen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison unterschrieben. Er wird der zurzeit einzige deutsche Legionär in Lettland sein. Mit Tomislav Stipic verfügt sein zukünftige Trainer aber über reichlich Erfahrung im deutschen Fußball.

Bretschneider wäre gerne beim MSV Duisburg geblieben

"Es war bislang kein einfacher Sommer. Es ist ja bekannt, dass ich auch gerne beim MSV weitergemacht hätte. Ich werde die Fans vermissen und wünsche dem Verein nur das Beste", wird Bretschneider von transfermarkt.de zitiert. "Auda hat einen tollen Trainer und Sportdirektor. Der Verein hat eine klare Philosophie, auf junge Spieler zu setzen. Sie haben mich mit einem klaren Plan und Weg für mich überzeugt. Dieser hat zuletzt in Duisburg gefehlt. Es fühlt sich gut an, wirklich gewollt zu werden. Das Ausland wird mich weiterbringen und ich gebe wie immer Vollgas. Riga ist dazu eine tolle Stadt."

In den vergangenen beiden Saison lief der gebürtige Berliner in 40 Pflichtspielen für den MSV auf. Eine langwierige Verletzung in der Saison 2020/21 verhinderte weitere Einsätze. In der vergangenen Spielzeit war Bretschneider auf der linken Abwehrseite gesetzt. Vor seiner Zeit in Duisburg spielte er für Hertha BSC II.

Beim MSV ist Bretschneider einer von acht Abgängen. Abgesehen von ihm und den Leihspielern John Yeboah (Willem II) und Leo Weinkauf (Hannover 96), die zu ihren Stammklubs zurückkehren, hat noch keiner der Profis einen neuen Verein gefunden.