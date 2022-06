3. Liga: 12 Tore, 7 Vorlagen! Drittligist holt Verstärkung aus der Regionalliga

Die 3. Liga macht weiter Jagd auf die besten Regionalligaspieler. Diesmal hat der Hallesche FC einen der Besten aus der Regionalliga Südwest verpflichtet

Der Hallesche FC hat mit Tunay Deniz einen erfahrenen Top-Spieler aus der Regionalliga Südwest verpflichtet und ihn mit einem Vertrag bis zum Sommer 2024 ausgestattet. Der 28-Jährige ist im zentralen defensiven Mittelfeld zu Hause und kommt von den Kickers Offenbach an die Saale. In der abgelaufenen Saison absolvierte er insgesamt 34 Spiele und war an 19 Toren direkt beteiligt (12 Tore, 7 Vorlagen).

"Tunay Deniz ist zweifellos ein Mentalitätsspieler, der Verantwortung auf und neben dem Platz übernimmt. Er besticht durch seine Spielintelligenz und seinen Zug zum Tor. Dies hat er bereits in mehr als 200 Regionalligaspielen unter Beweis gestellt. Nun will er sich im besten Fußballeralter in der 3. Liga beweisen. Wir freuen uns auf einen richtig guten Fußballer", erklärt HFC-Sportdirektor Ralf Minge.

In dieser Woche hatte auch Nico Hug vom Schweizer Zweitligisten FC Vaduz beim Halleschen FC unterschrieben.. Der 23-jährige Linksfuß wechselt aus der Hauptstadt Liechtensteins an die Saale, unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2024 und wurde in der Nachwuchsakademie des SC Freiburg ausgebildet.

Tunay Deniz stammt aus Berlin und durchlief die Nachwuchsmannschaften beim SV Tasmania und dem Berliner AK. Über die Zwischenstationen Optik Rathenow und TSV Steinbach wechselte er für eine Spielzeit in die Türkei, kehrte im Sommer 2020 nach Deutschland zurück und schloss sich den Offenbacher Kickers an.