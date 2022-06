Gegen die Bayern: Viktoria weicht in 50.000-Mann-Arena aus

Das war abzusehen: Drittligist FC Viktoria Köln wird in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen den FC Bayern München nicht im eigenen Stadion spielen. Der Umzug ist fix.

Der FC Bayern München kommt. Seit der Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals fiebert der FC Viktoria Köln dem Knaller entgegen.

"Das Los ist natürlich sensationell. Wir freuen uns alle auf dieses Spiel. Der FC Bayern ist schließlich der größte Klub in unserem Land", sagte Viktoria-Sportvorstand Franz Wunderlich kurz nach der Auslosung.

Zuletzt gab es die Partie Viktoria Köln gegen Bayern München in der zweiten Runde der Saison 1979/80: Am 29. September 1979 siegten die Bayern vor 9200 Zuschauern im Sportpark Höhenberg mit 3:1. Die Torschützen hießen damals Karl-Heinz Rummenigge, Dieter Hoeneß und Wolfgang Dremmler, für die Viktoria traf Bernhard Ochmann zum zwischenzeitlichen 1:2.

Nun hat der DFB die Ansetzungen der ersten Runde der neuen Saison final terminiert: Viktoria Köln empfängt den FC Bayern am Mittwoch, 31. August. Anpfiff der Partie, die frei empfangbar live in der ARD und im Pay-TV von Sky übertragen wird, ist um 20.45 Uhr im Rhein-Energie-Stadion.

Die Viktoria hat sich nach intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten zum Umzug von Höhenberg nach Müngersdorf entschieden. "Ein Free-TV-Spiel in der ARD würde die Infrastruktur im Sportpark Höhenberg einfach überfordern, auch die Pressetribüne wäre für das zu erwartende Medieninteresse schlicht zu klein", erklärt Viktoria-Geschäftsführer Axel Freisewinkel und führt aus: "Zudem haben wir nach Prüfung allein der internen Ticketanfragen festgestellt, dass wir in Höhenberg kaum unsere Partner, Sponsoren, Mitglieder und Dauerkartenkunden zufriedenstellend bedienen könnten und darüber hinaus viele Menschen verprellen müssten, die seit Jahren mit unserem Verein fiebern. Wir möchten so vielen Menschen wie nur irgend möglich die Chance geben, an diesem hoffentlich großartigen Fußballabend live im Stadion dabei zu sein."