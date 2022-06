Beim Schwergewichtskampf zwischen Patrick Korte und Jorge Alejandro Arias sorgten viele Fans von Rot-Weiss Essen für eine tolle Stimmung.

Am Samstag, 11. Juni, fand in der Eissporthalle in Essen-West eine große Boxveranstaltung statt. Essens bekannter Schwergewichtler Patrick Korte boxte gegen den Argentinier Jorge Alejandro Arias um den vakanten WBF-Interkontinental-Titel. So viel vorweg: Dieser Gürtel hatte auch nach dem Fight keinen Besitzer.

1.309 Fans waren an diesem Abend in der Heimstätte der ESC Wohnbau Moskitos. Mindestens 50 Prozent der Besucher machten sich als Sympathisanten von Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen erkenntlich. Für die Essener Fans gab es bereits im Vorfeld ein besonderes Angebot. In Kooperation mit Rot-Weiss Essen und dem Business Partner Wohnbau konnten Dauerkartenbesitzer von RWE aus der abgelaufenen Saison 2021/22 unter Vorlage der Saisonkarte an der Kasse zwei Tickets für den Preis von einer Karte erwerben. Ein erster Vorgeschmack auf die Stimmung in der Arena war, als unmittelbar vor Beginn der Veranstaltung die Hymne "Adiole" aus der Musikbox ertönte.

"Adiole" und "Nie mehr 4. Liga"

Im dritten Fight des Abends machten Aleksander Kallashi und Ilias Essaoudi mit einem mitreißenden und spannenden Kampf, den Essaoudi knapp nach Punkten gewann, Werbung für den Boxsport. Auch das nächste Kräftemessen verlief actionreich: Shkelqim Ademaj war gegen Awadh Tamim chancenlos und wurde in der neunten Runde auf die Bretter geschickt – ein krachender Knockout.

Gegen 22.45 Uhr war es dann soweit. Nachdem RWE-Sänger Sandy Sandgathe das Essener Publikum mit Rot-Weissen Fanliedern unterhalten konnte, bat Ringsprecher Thomas Bielefeld zum zweiten Mal an diesem Abend die Regie, "Adiole" zu spielen. Und es wurde richtig laut! Die Fans stimmten auch "Nie mehr 4. Liga" an – eine Gänsehaut-Atmosphäre.

Der Support war toll. Es ist schön, dass wir nach zwei schwierigen Jahren wieder so ein Event auf die Beine stellen konnten. Patrick Korte.

Der Hauptkampf zwischen Korte und Arias endete dann Remis, obwohl der starke Argentinier mehr Treffer landen konnte und aktiver war. "Der Support war toll. Es ist schön, dass wir nach zwei schwierigen Jahren wieder so ein Event auf die Beine stellen konnten. Insgesamt war es jedoch nicht mein Tag. Arias war aber auch ein starker Gegner. Trotzdem werde ich natürlich weitermachen. Boxen ist meine Leidenschaft", betonte Essens Lokalmatador Korte, der großes Kämpferherz bewies und zurecht Standing Ovations erntete. Dieser Dank galt vor allem den Fans von Rot-Weiss Essen.