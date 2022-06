Rot-Weiss Essen möchte sich mit dem neuen Cheftrainer Christoph Dabrowski im Profifußball etablieren. In Essen trifft der Coach auch auf ehemalige Weggefährten.

Christoph Dabrowski ist der neue Chef-Trainer bei Rot-Weiss Essen und wird ab sofort die Geschicke an der Seitenlinie leiten. Der gebürtige Pole und frühere Bundesliga-Profi coachte zuletzt den Zweitligisten Hannover 96 und rettete den Verein vor dem Abstieg. Sein Vorgänger Jan Zimmermann sammelte in 15 Spielen nur 14 Zähler und wurde mit einem Punkteschnitt von 0,91 im November 2021 entlassen. Dabrowski holte dagegen aus 19 Partien 28 Punkte und führte die Niedersachsen von Platz 16 auf Rang elf.

Nun soll der 43-Jährige mit RWE das Projekt 3. Liga angehen. An der Hafenstraße trifft er auf zwei alte Bekannte. Mit Oguzhan Kefkir spielte Dabrowski früher beim VfL Bochum zusammen. Zwischen 2009 und 2012 gehörte Flügelstürmer Kefkir zum Profikader der Bochumer und kam auf zehn Einsätze, während der neue RWE-Trainer im defensiven Mittelfeld eine feste Größe war.

Die bisherigen Trainerstationen von Christoph Dabrowski: von Dezember 2021 – Juni 2022: Cheftrainer bei der 1. Mannschaft von Hannover 96 von Juli 2018 – November 2021: Trainer bei der U23 von Hannover 96 von Juli 2016 – Juni 2018: Trainer bei der U19 von Hannover 96 von Juli 2015 – Juni 2016: Co-Trainer bei der 1. Mannschaft von Hannover 96 von Januar 2014 – Juni 2015: Trainer bei der U17 von Hannover 96 von Oktober 2013 – Juni 2015: Co-Trainer bei Hannover 96 II

Noch intensiver zusammengearbeitet hat Dabrowski allerdings mit Essens Sechser Niklas Tarnat. Beide kennen sich aus Zeiten bei der U23 von Hannover 96. Von 2018 bis 2020 spielte Tarnat unter Coach Dabrowski und war sogar Kapitän – in 47 gemeinsamen Partien trug der 24-Jährige 45-Mal die Spielführerbinde.

Nun wird der neue RWE-Coach in Essen auf seinen ehemaligen Kapitän und Schützling treffen. Dabrowski freut sich auf das Wiedersehen: "Niklas ist ein super Junge, den ich in Hannover begleitet habe. Als ich vor der Pressekonferenz am Stadion angekommen bin, war er einer der Spieler, der bereits individuell trainiert hat. Wir haben uns gefreut und in den Arm genommen. Er ist ein Spieler mit einem hohen Potenzial. Es war eine richtige Entscheidung von den Verantwortlichen, Niklas nach Essen zu holen."