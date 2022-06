RWE: Das sagt Hoffenheim-NLZ-Chef zur Wagner-Verpflichtung

Nach nur einem Jahr als U19-Trainer verlässt Vincent Wagner Rot-Weiss Essen. Er wird Coach der U23-Mannschaft der TSG Hoffenheim. Im Kraichgau freut man sich auf Wagner.

Rot-Weiss Essen verliert ein Trainer-Top-Talent. Vincent Wagner wechselt zum 1. Juli 2022 zur TSG Hoffenheim. Das haben beide Klubs am Dienstagabend (7. Juni 2022) bestätigt.

Der 36-jährige Familienvater, der in Essen seinen Lehrerjob am Leibniz-Gymnasium aufgibt, erhält in Hoffenheim einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Seine neue Mannschaft wird er zum ersten Mal beim Trainingsstart am 25. Juni in Zuzenhausen begrüßen. Kai Herdling, bisher Coach der U23, soll der TSG in anderer Funktion erhalten bleiben.

Dass Wagner nach Hoffenheim gelockt wurde, ist allen voran die Arbeit von TSG-Nachwuchschef Jens Rasiejewski. Dass ausgerechnet Rasiejewski bei der Besetzung des U23-Trainers von Hoffenheim an Wagner dachte, kam eigentlich nicht überraschend - RevierSport berichtete Anfang Juni über das Interesse. Denn beide arbeiteten schon beim VfL Bochum zusammen. Als Rasiejewski im Oktober 2017 Ismail Atalan als Cheftrainer ersetzte, holte er seinen U19-Co-Trainer Vincent Wagner zu den Profis.

"Nach einer intensiven Analyse der vergangenen Saison, wollen wir mit viel Power und Energie in die Zukunft gehen. Wir wollen dabei große Wirkung auf hochtalentierte Spieler entfachen, für die unsere U23 ein Ort für den nächsten Schritt in ihrer Karriere auf dem Weg in die höchsten Ligen sein muss. Wir freuen uns, dass wir Vincent Wagner für unseren Weg begeistern konnten und sind davon überzeugt, mit ihm einen sehr begabten und ambitionierten Trainer gefunden zu haben, dem es schon auf seinem bisherigen Weg mit großem Herz gelungen ist, Spieler, Teams und Erfolge zu entwickeln", erklärt Rasiejewski, Leiter der TSG-Akademie, die Verpflichtung von seinem Bochumer Weggefährten Vincent Wagner.