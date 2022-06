3. Liga: 20 Spiele, 14 Tore! FCI holt Regionalliga-Stürmer

Dass Regionalligaspieler in der 3. Liga gefragt sind, beweist jeden Sommer das Transferfenster. Auch diesmal wurden wieder einige Spieler aus der 4. Liga nach oben transferiert. So auch beim FCI.

Moussa Doumbouya schließt sich dem FC Ingolstadt an. Er ist Zugang Nummer sechs für den Absteiger aus der 2. Bundesliga und Favoriten für die kommende Drittliga-Saison 2022/2023.

Der 24-jährige Angreifer stand zuletzt bei Hannover 96 II unter Vertrag. In 20 Einsätzen in der Regionalliga Nord erzielte Doumbouya 14 Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Bei den 96-Profis kam er zu drei Kurzeinsätzen in der 2. Bundesliga.

Moussa Doumbouya wurde in Guinea geboren und suchte 2017 als Geflüchteter Schutz in Deutschland. Nach einer Zwischenstation in Osnabrück zog es den Offensivspieler nach Celle, wo er nicht nur eine Ausbildung als Dachdecker begann, sondern auch für den damaligen Oberligisten MTV Eintracht Celle auf Torejagd ging. Mit einer Quote von 35 Treffern in 40 Spielen machte der 1,88 Meter große Angreifer schließlich auf sich aufmerksam und wechselte im Juli 2019 zu Hannover 96. In der Regionalliga Nord netzte Doumbouya für die Zweitvertretung der Niedersachsen insgesamt in 44 Partien 24 Mal ein.

"Wir haben Moussa Doumbouya als sehr interessanten Spieler kennengelernt, der in seinen jungen Jahren schon viel erlebt hat. Seine existenziellen Erfahrungen als Geflüchteter spiegeln sich in seinen Attributen als Spieler wider, die er bisher bei allen Stationen seiner Karriere durch zahlreiche Tore unterstreichen konnte. Als geborene Kämpfernatur verfügt Moussa über eine hohe Durchschlagskraft mit Zug zum Tor sowie ein starkes Kopfballspiel", erklärt Ingolstadts Geschäftsführer Sport und Kommunikation Dietmar Beiersdorfer auf der FCI-Homepage.

Bisherige Zugänge: Marius Funk (Greuther Fürth) David Kopacz (Würzburger Kickers) Calvin Brackelmann (VfB Lübeck) Jalen Hawkins (1. FC Saarbrücken, war ausgeliehen) Justin Butler (Waldhof Mannheim, war ausgeliehen) Pascal Testroet (SV Sandhausen) Marcel Costly (Waldhof Mannheim) Moussa Doumbouya (Hannover 96 II)

Er ergänzt: "In Celle und Hannover hat er zudem durch seinen unbändigen Willen auf sich aufmerksam gemacht – eine wichtige Anforderung, die auch für unseren Klub zentral ist. Wir sind davon überzeugt, dass er nun auf der Schanz seinen nächsten Entwicklungsschritt machen wird. Dafür wollen wir ihm die nötige Zeit geben und ihn schnellstmöglich in die Mannschaft, im klubinternen Umfeld, in der Stadt und der Region integrieren."