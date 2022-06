3. Liga: MSV Duisburg - das wird aus dem bisherigen Hauptsponsor ZOXS

Der MSV Duisburg hat mit „Trinkgut“ einen neuen Hauptsponsor präsentiert. Das wird in Zukunft aus dem Vorgänger "ZOXS".

Der Drittligist MSV Duisburg hat einen neuen Hauptsponsor präsentiert, der Vorgänger wird bei den Zebras aber nicht ganz von der Bildfläche verschwinden.

Denn die ZOXS GmbH wird auch in den kommenden beiden Spielzeiten als offizieller Partner des MSV Duisburg auftreten. Das Weseler Recommerce-Unternehmen wird auf der neu geschaffenen Team-Partner-Ebene weiterhin auf den Trikots der Meidericher in allen Wettbewerben präsent sein.

Das Gesamtpaket ab der Saison 2022/23 als Ärmel-Sponsor wird ergänzt um Sichtbarkeiten auf der Videobande und auf digitalen Werbemitteln sowie durch Promotion-Maßnahmen zu ausgewählten Spieltagen.

„Wir freuen uns sehr, dass Olaf Zimmer sich mit seinem Unternehmen zu zwei weiteren Jahren als Team-Partner des MSV entschieden und uns das Vertrauen erneut ausgesprochen hat. Das ist nach dem Wechsel auf der Trikotbrust absolut nicht selbstverständlich gewesen“, verdeutlicht MSV-Geschäftsführer Peter Mohnhaupt.

Olaf Zimmer, Geschäftsführer der ZOXS GmbH, ergänzt: „Trotz der sportlich und noch von Covid-19 geprägten, sehr schwierigen Saison haben wir stets die Dynamik und die Kraft der Fans und des Vereins gespürt. Wir fühlten uns von Beginn an von den Fans akzeptiert und wollen auch aus diesem Grund in einer Phase des Umbruchs weiterhin leidenschaftlicher Partner des MSV bleiben. Das Team von ZOXS und natürlich auch meine Person haben unser Herz schon ein Stück weit an den MSV verloren. Mit unseren Standorten in Wesel und Duisburg sind wir zudem in der Region fest verankert und freuen uns jetzt einfach nur noch auf die neue Saison, bei der wir wieder mit unserem Logo auf dem Trikot präsent sein werden.“