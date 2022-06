3. Liga: Mitfavorit verabschiedet 17 (!) Spieler

Großer Umbruch bei einem Mitfavoriten der kommenden Drittliga-Saison. Gleich 17 Spieler wurden verabschiedet.

Es hört sich komisch an, stimmt aber dennoch: Dynamo Dresden verabschiedete nach dem Abstieg in die 3. Liga gleich 17 (!) Spieler. Und trotzdem: Dynamo gehört automatisch wieder zum Favoritenkreis. Auch wenn die Trainersuche noch andauert und der Kader längst noch nicht feststeht. Die Verantwortlichen um Sportchef Ralf Becker wollen zurück in die 2. Bundesliga.

Viele Spieler, die das Dynamo-Trikot in Liga zwei trugen, werden bei der Mission "sofortiger Wiederaufstieg" nicht mithelfen können/dürfen.

Bisherige Zugänge: Stefan Kutschke (FC Ingolstadt) Claudio Kammerknecht (SC Freiburg II) Jan Shcherbakovski (Hallescher FC)

Die Sachsen verabschiedeten insgesamt 17 Spieler, deren Verträge durch den verpassten Klassenerhalt ihre Gültigkeit verloren haben. Darunter auch Torwart Kevin Broll und Verteidiger Chris Löwe. Neben Broll und Löwe wurden noch 15 weitere Akteure verabschiedet. Dazu zählen Brandon Borrello, Agyemang Diawusie, Kevin Ehlers, Marius Liesegang, Justin Löwe, Sebastian Mai, Anton Mitryushkin, Heinz Mörschel, Michael Sollbauer, Panagiotis Vlachodimos und Patrick Wiegers. Auch die Leihspieler Antonis Aidonis (VfB Stuttgart), Václav Drchal (Sparta Prag), Adrian Fein (FC Bayern München) und Guram Giorbelidze (Wolfsberger AC) wurden verabschiedet.

"Das sind alles Spieler, denen wir wirklich sehr dankbar sind. Aber durch den Abstieg müssen aufgrund der vertraglichen Situationen leider auch sehr schwierige Entscheidungen getroffen werden. Teilweise von uns als Verein, teilweise von den Spielern. Schon jetzt steht fest, dass sie mit ihren Leistungen, ihren Charaktereigenschaften und ihrem Auftreten das Bild der SGD in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt haben. Für den Einsatz und das große Engagement danken wir im Namen der gesamten Sportgemeinschaft", sagt Ralf Becker.