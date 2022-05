RWE vermeldet: Young verlängert bis 2024

Jetzt ist es auch offiziell: Rot-Weiss Essen kann sich über die Vertragsverlängerung von Isaiah Young freuen.

Zu Beginn der Woche sickerte es bereits durch, auch Jörn Nowak, der Sportliche Leiter von Rot-Weiss Essen bestätigte, dass man sich in der finalen Phase der Verhandlungen mit Isaiah Young befände. Nun ist es amtlich: Der US-Amerikaner bleibt bei RWE, er hat seinen Vertrag bis 2024 verlängert.

Der Flügelspieler war einer der Garanten für den Aufstieg in die 3. Liga, auch höherklassige Vereine wie der 1. FC Magdeburg hatten Interesse an dem Liebling der RWE-Fans bekundet.

Nun hat sich der Spieler entschieden, er bleibt an der Hafenstraße. Sehr zur Freude von Nowak: "´Isi hat sich in den zwei Jahren bei uns zu einer festen Größe in unserem Spiel entwickelt. Besonders in der vergangenen Saison hat er es geschafft, seine Stärken konstant ins Spiel einzubringen und so die gegnerischen Abwehrreihen immer wieder vor Probleme gestellt. Seine Scorer-Werte sprechen eine deutliche Sprache, er ist ein absoluter Leistungsträger und wichtiger Baustein für unseren Aufstieg. Dennoch kann Isi noch effektiver und zielstrebiger werden, weshalb wir glauben, dass er mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende ist. In vielen Gesprächen konnten wir ihn davon überzeugen, dass er auch den nächsten Entwicklungsschritt bei uns gehen kann. Daher sind wir sehr glücklich, dass er sich für uns entschieden hat und in Essen bleibt."

Ich habe das Gefühl, hier noch nicht fertig zu sein und möchte jetzt mit RWE die nächsten Schritte gehe Isaiah Young

Der Spieler selber ist gespannt auf das Abenteuer Liga 3 mit RWE: "Ich freue mich sehr auf die anstehende Saison und möchte mich beim Verein und den Fans für das Vertrauen bedanken. Ich wollte mich bis zum Schluss voll auf die Meisterschaft konzentrieren und keinen anderen Gedanken zulassen. Nachdem der Aufstieg perfekt ist, habe ich mich voller Zuversicht und Überzeugung für RWE und gegen mögliche andere Alternativen entschieden. Ich habe das Gefühl, hier noch nicht fertig zu sein und möchte jetzt mit RWE die nächsten Schritte gehen."

Young wechselte im Oktober 2020 vom SV Werder Bremen an die Hafenstraße Insgesamt kommt er auf 78 Einsätze für Rot-Weiss Essen, in denen er zwölf Treffer selbst erzielte und 20 weitere vorbereitete.