RWE: Perfekt - Young bleibt bei Rot-Weiss Essen

Rot-Weiss Essen hat eine wichtige Personalie erfolgreich abgeschlossen. Isaiah Young bleibt bei RWE.

Es wird in diesem Sommer nicht viel passieren bei Rot-Weiss Essen. Nach dem Aufstieg aus der Regionalliga in die 3. Liga vertraut der Klub einem Großteil des Kaders, der so zusammengestellt wurde, dass er eine Liga höher nur punktuell verstärkt werden soll.

Bedeutet aber auch: Jeder Schuss muss sitzen, damit die Essener in der 3. Liga kein böses Erwachen erleben. Eine offene Stelle ist die des Trainers, die soll in Kürze geschlossen werden. Eine weitere Baustelle ist bereits vorher geklärt, die auch den neuen Coach freuen dürfte.





Denn Isaiah Young hat sich für einen Verbleib bei Rot-Weiss Essen entschieden. Er war einer der Erfolgsfaktoren in der abgelaufenen Runde. Seine starke Bilanz im Aufstiegsjahr: 38 Ligaspiele, neun Tore, 14 Vorlagen. Der 24-Jährige hatte mit seiner Performance auch andere Klubs wie Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg auf sich aufmerksam gemacht.

Essens Sportdirektor Jörn Nowak betont: „Wir können bestätigen, dass wir uns bezüglich Isaiahs Vertragsverlängerung auf der Zielgeraden befinden. Isi weilt derzeit im Heimaturlaub in den USA. Es sind noch letzte Formalien zu klären, bevor wir Vollzug vermelden können.“

Der Kader 2022/23 - Stand: 30. Mai 2022:

Tor: Jakob Golz, Raphael Koczor

Abwehr: Daniel Heber, José-Enrique Ríos Alonso, Felix Herzenbruch, Mustafa Kourouma, Michel Niemeyer, Sascha Voelcke, Sandro Plechaty, Yannick Langesberg, Felix Bastians

Mittelfeld: Felix Schlüsselburg, Fabian Rüth, Nils Kaiser, Luca Dürholtz, Thomas Eisfeld, Cedric Harenbrock, Erolind Krasniqi, Kevin Holzweiler, Felix Heim, Oguzhan Kefkir, Niklas Tarnat

Angriff: Ron Berlinski (SC Verl), Simon Engelmann, Isaiah Young