3. Liga: Liga-Neuling verpflichtet 128-maligen Zweitliga-Stürmer

In der 3. Liga wird in der kommenden Saison ein erfahrener Stürmer aus der 2. Bundesliga auf Torejagd gehen. Diesen Transfer gab ein Liga-Neuling am Freitag bekannt.

Einiges los bei Dynamo Dresden: Der zukünftige Drittligist stellt sich nach der Niederlage in der Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern und dem gleichbedeutenden Abstieg in die 3. Liga neu auf.

Erst wurde Trainer Guerino Capretti von seinen Aufgaben entbunden und am gleichen Tag wurde auch ein Rückkehrer in Dresden begrüßt. Der gebürtige Dresdner Stefan Kutschke kehrt zu Dynamo zurück. Der 33-jährige Mittelstürmer unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2024.

Stefan Kutschke - in Zahlen: 1. Bundesliga: 27 Spiele, 2 Tore 2. Bundesliga: 128 Spiele, 28 Tore 3. Liga: 187 Spiele, 54 Tore Regionalliga: 39 Spiele, 11 Tore Oberliga: 41 Spiele, 22 Tore

"Ich weiß genau, was es heißt, für Dynamo Dresden spielen zu dürfen und freue mich riesig darauf, zurück zu sein und wieder in meiner Heimatstadt Fußballspielen zu können. Ich will allen zeigen, dass ich das Zeug immer noch in mir habe, um meinen Teil dazu beizutragen, dass dieser großartige Verein schnellstmöglich wieder dahin kommt, wo er mindestens hingehört: nämlich in die 2. Bundesliga", sagte Kutschke bei seiner Vorstellung. Der Angreifer spielte schon zwischen Januar 2016 und Juni 2017 für Dynamo.

Mit Dynamo stieg Kutschke nach 15 Einsätzen und drei Treffern am Ende der Saison 2016/2017 postwendend in die 2. Bundesliga auf, in der er in der Folgesaison in 32 Partien auf dem Platz stand und 16 Tore schoss. Insgesamt absolvierte er 50 Pflichtspiele für die Sportgemeinschaft, in denen ihm 21 Tore und neun Vorlagen gelangen.