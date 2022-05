3. Liga: Spielplan für die Saison 2022/2023 lässt auf sich warten

Am vorletzten Juli-Wochenende startet die 3. Liga in die Saison 2022/23. Wie die ersten Spieltage aussehen werden, steht noch nicht fest. Die Fans müssen sich gedulden.

19 von 20 Drittliga-Teilnehmern der Saison 2022/2023 stehen schon fest. Die Fans der Klubs waren schon gespannt auf die ersten Ansetzungen. Doch mit diesen werden die Anhänger erst Ende Juni oder Anfang Juli rechnen dürfen. Das ergab eine Anfrage des Portals "liga3-online.de" beim Deutschen Fußballbund (DFB).

Dass die Veröffentlichung des Drittliga-Spielplans noch etwas dauern würde, war nach der Bekanntgabe der Deutschen Fußball-Liga DFL klar. Die DFL wird nämlich am 17. Juni die Spielpläne für die kommende Saison der 1. und 2. Bundesliga vorstellen. Das teilte die DFL am Mittwoch via Twitter mit. Erst danach ist mit dem Spielplan der 3. Liga zu rechnen.

Die wichtigsten Drittliga-Termine im Überblick: Start der Saison: 22. bis 25. Juli Letzter Spieltag 2022 vor der WM-Pause: 11. bis 14. November Erster Spieltag 2023: 13. bis 16. Januar Letzter Spieltag: 27. Mai Relegation: 2. bis 6. Juni

Mit Blick auf das Teilnehmerfeld der 3. Liga-Saison 2022/2023 ist jetzt schon klar: es wird sehr spannende, brisante Duelle geben. Ein Überblick der Teilnehmer:

Die zwei direkten Absteiger aus der 2. Bundesliga 2021/22:

FC Erzgebirge Aue, FC Ingolstadt 04

Verlierer der Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga:

Dynamo Dresden

Die Mannschaften aus der Drittliga-Saison 2021/22:

TSV 1860 München, VfL Osnabrück, SV Waldhof Mannheim, 1. FC Saarbrücken, SV Wehen Wiesbaden, Borussia Dortmund II, SC Freiburg II, FSV Zwickau, SV Meppen, SC Verl, Hallescher FC, FC Viktoria Köln, MSV Duisburg

Die Regionalliga-Aufsteiger:

SpVgg Bayreuth, SV Elversberg, Rot-Weiss Essen

Der Sieger der Aufstiegsspiele zwischen dem Meister der Regionalliga Nordost (BFC Dynamo) und dem Sieger der Meisterrunde der Regionalliga Nord (VfB Oldenburg)