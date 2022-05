3. Liga: Auf RWE, MSV und Co. wartet eine lange Pause im Winter

Am vorletzten Juli-Wochenende startet die 3. Liga in die Saison 2022/23. Rund vier Monate später warten neun Wochen Pause auf die Drittligisten.

Schon jetzt können die Fans von Rot-Weiss Essen die neue Spielzeit, den Spielplan der 3. Liga kaum abwarten. Jeder RWE-Fan ist heiß darauf, nach 14-jähriger Profifußball-Abstinenz wieder im richtigen Fußballgeschäft mitzumischen.

Es stehen auch hoch attraktive Auswärtsspiele wie die beim TSV 1860 München, in Osnabrück, Saarbrücken, eventuell Kaiserslautern oder Dresden - beide Klubs duellieren sich in der Relegation - auf dem Programm. Klar: Da will man den Kalender zücken und sich die interessantesten Termine dick anstreichen.

Eine Übersicht - auf diese Gegner kann sich Rot-Weiss Essen freuen: Die zwei Absteiger aus der 2. Bundesliga 2021/22: FC Erzgebirge Aue, FC Ingolstadt 04 Verlierer der Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern oder Dynamo Dresden Die Mannschaften aus der Drittliga-Saison 2021/22: TSV 1860 München, VfL Osnabrück, SV Waldhof Mannheim, 1. FC Saarbrücken, SV Wehen Wiesbaden, Borussia Dortmund II, SC Freiburg II, FSV Zwickau, SV Meppen, SC Verl, Hallescher FC, FC Viktoria Köln, MSV Duisburg Die Regionalliga-Aufsteiger: SpVgg Bayreuth, SV Elversberg - Sieger der Aufstiegsspiele zwischen dem Meister der Regionalliga Nordost (BFC Dynamo/Carl Zeiss Jena) und dem Sieger der Meisterrunde der Regionalliga Nord (VfB Oldenburg/Weiche Flensburg)

Und hier wären wir beim Thema: Der 1. Drittliga-Spieltag 2022/23 ist für den 22. bis zum 24. Juli terminiert. Nach rund vier Monaten folgt dann eine richtige lange Pause. Stichwort: Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Da die Nationalspieler, die an der WM teilnehmen, ab dem 14. November 2022 ihren Nationalmannschaften zur Verfügung stehen müssen, ist der letzte Drittliga-Spieltag vor der WM-Pause für den 11. bis 13. November (17. Spieltag) vorgesehen. Der Spielbetrieb ruht neun Wochen und soll am 13. Januar 2023 wieder aufgenommen werden. Derweil spielen die Regionalligen durch. Doch das ist ja nicht mehr das Problem von Aufsteiger Rot-Weiss Essen.

Also gut möglich, dass die Essener, Duisburger und andere Drittliga-Mannschaften einen Monat lang durchtrainieren - eventuell bis Mitte Dezember -, dann zwei Wochen in den Urlaub gehen, sich Anfang Januar in den Trainingslagern treffen, bevor es am 13. Januar 2023 wieder um Punkte geht. So dürfte der Winter-Fahrplan vieler Drittligisten aussehen.