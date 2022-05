MSV Duisburg: "Wir brauchen Jungs, die uns weiterhelfen, die uns besser machen"

Der MSV Duisburg steht vor dem letzten Saisonspiel. Es geht nach Paderborn gegen den SC Verl. Doch im Hintergrund laufen die Pläne für die neue Saison auf Hochtouren.

Die MSV-Mannschaft hatte nach dem Klassenerhalt am Wochenende bis Dienstag frei. Und auch der neue Trainer Torsten Ziegner, der seit einer Woche im Amt ist, nutzte die Zeit.

"Ich musste auch mal die Wäsche wechseln, ein paar Sachen von Zuhause nach Duisburg holen", erklärt Ziegner, der mit seiner Familie seit 2003 in Jena lebt. Aktuell ist ein Hotelzimmer in Duisburg sein neues Heim.

So viel Zeit verbringt er im Hotel aber nicht. Es werden Gespräche in alle Richtungen geführt, wie Ziegner am Donnerstag auf der Pressekonferenz verriet. "Wir haben klare Vertragssituationen, mit diesen Spielern planen wir auch. Es gibt Spieler, die vielleicht aber auch keine Lust mehr haben werden. Wir schauen uns natürlich auch extern um. Wir brauchen Jungs, die uns weiterhelfen, die uns besser machen", gibt Ziegner einen Einblick in seine und die Überlegungen von Sportchef Ralf Heskamp.

Am 19. Juni folgt bei Union Hamborn schon das erste Testspiel.

Neun Verträge plus die der Leihspieler Leo Weinkauf und John Yeboah laufen beim MSV aus. Bis auf zwei, drei Mann werden Duisburg alle Spieler verlassen. So sind zumindest die Informationen dieser Redaktion.

Kein Wunder. Denn der MSV braucht einen personellen Umbruch. Das zeigten auch die Reaktionen von Teilen der Fans nach dem geglückten Klassenerhalt am vergangenen Wochenende. "Ich habe totales Verständnis für einen Teil der Fans. Aber der Großteil der Fans war genau so erleichtert wie wir. Ich habe in den letzten Tagen viel gelesen, da war die Rede von Abstrafung, von Versagern. Aber ein Großteil der Fans steht hinter dem Verein, hinter der Mannschaft. Wir müssen einen Strich hinkriegen, das Ganze neu starten. Am letzten Donnerstag haben wir damit eigentlich schon begonnen", meint Ziegner, der seine Mannschaft am 15. Juni zum ersten Training der neuen Saison bitten wird.

Die Fans dürfen sich dann wohl auf viele neue Gesichter beim MSV Duisburg einstellen.