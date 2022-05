Klassenerhalt! MSV Duisburg atmet dank Kapitän Stoppelkamp auf

Der MSV Duisburg hat sein letztes Heimspiel gegen den SC Freiburg II mit 1:0 (1:0) gewonnen. Moritz Stoppelkamps früher Treffer reichte. Die Zebras sind gerettet.

Der MSV Duisburg hat dem Druck standgehalten und die letzten drei nötigen Punkte für den Klassenerhalt in der 3. Liga eingefahren. Die Meidericher siegten mit 1:0 gegen den SC Freiburg II. Das Abstiegsendspiel gegen Verl am letzten Spieltag bleibt dem MSV damit erspart.

Torsten Ziegner verzichtete nach seinem Amtsantritt am Mittwoch auf große Veränderungen. Der neue MSV-Trainer blieb der Formation mit Dreierkette treu und bot Orhan Ademi als einzige Sturmspitze für den gelbgesperrten Aziz Bouhaddouz auf. Auch Kapitän Moritz Stoppelkamp kehrte im Vergleich zur 1:3-Niederlage in Mannheim in die Startelf zurück. Alaa Bakir musste weichen. Die Ersatzspieler nahmen anders als zuletzt auf der rechten Bank im Stadion Platz.





Auf den Rängen war schon weit vor dem Anpfiff sehr viel Euphorie zu spüren. Die Kritik an der Vereinsführung hält allerdings weiter an. „Konsequenzen an der richtigen Stelle ziehen! Mohnhaupt & Wulf, macht den Weg frei für einen Neuanfang“, stand auf einem großen Banner, das im Oberrang über die gesamte Gegengerade für die gesamten 90 Minuten angebracht war.

MSV: Weinkauf – Gembalies, Frey, Fleckstein – Ajani, Knoll (63. Jander), Stierlin (85. Velkov), Kwadwo (63. Bretschneider), Yeboah, Stoppelkamp (77. Bakir) – Ademi. Weinkauf – Gembalies, Frey, Fleckstein – Ajani, Knoll (63. Jander), Stierlin (85. Velkov), Kwadwo (63. Bretschneider), Yeboah, Stoppelkamp (77. Bakir) – Ademi. SCF: Hunn – Schmidt, Kammerknecht, Rosenfelder – Ezekwem (74. Burkart), Flum (59. Risch), Leopold (28. Baur), Treu, Kehl (46. Ontuzans), Siquet (46. Kammerbauer) – Vermeij. Schiedsrichter: Konrad Oldhafer Zuschauer: 11.689 Gelbe Karten: Kwadwo (45.), Ezekwen (58.), Baur (78.), Velkov (87.). Tor: 1:0 Stoppelkamp (5.).

Ziegner wollte das Feuer in der angeschlagenen Mannschaft wieder entfachen. Die Spieler nahmen es wörtlich und kamen mit extrem viel Power aus der Kabine. Schon nach 20 Sekunden kam Stoppelkamp zum Abschluss. SCF-Keeper Lars Hunn klärte zur Ecke. Die Hausherren drängten früh auf die Führung – mit Erfolg. Nach einem schlampigen Rückpass von Max Rosenfelder von links reagierte Stoppelkamp gedankenschnell. Der MSV-Kapitän umkurvte Hunn und schob ins leere Tor ein (5.).

Nach einer hitzigen ersten Viertelstunde flachte das Spiel bis Ende des ersten Durchgangs ab, die Freiburger um Ex-Zebra Vincent Vermeij strahlten kaum Torgefahr aus. Stattdessen vergab Ademi kurz vor dem Pausenpfiff noch eine gute Gelegenheit, die Führung noch in der ersten Hälfte auszubauen.

Nach dem Seitenwechsel begannen die Zebras passiv. Der steil geschickte Daniels Otunzas zwang Leo Weinkauf mit einem Flachschuss zur ersten Parade des Nachmittags (55.). Die Gäste konnten nach vorne keine Akzente mehr setzen. Die Zebras retteten den knappen Vorsprung über die Zeit und bleiben durch den eingefahrenen Dreier auch in der kommenden Spielzeit drittklassig. Am letzten Spieltag in Paderborn gegen den SC Verl geht es für die Ziegner-Elf um nichts mehr. Die 11.689 anwesenden Zuschauer in der Schauinsland-Reisen-Arena konnten einmal ganz tief durchatmen.