BVB II: Zweites Talent weg - Führungsspieler wechselt in die 2. Bundesliga

Die U23 von Borussia Dortmund muss den zweiten Abgang eines Talentes in die 2. Bundesliga verkraften.

Zunächst folgte BVB-Mittelstürmer Richmond Tachie dem Ruf des Zweitligisten SC Paderborn, nun hat auch Lennard Maloney einen Vertrag in der 2. Bundesliga unterschrieben.

Der Abwehrspieler der U23 des BVB wechselt im Sommer ablösefrei zum 1. FC Heidenheim, wo er einen Vertrag bis 2025 unterschrieb.

Holger Sanwald, FCH Vorstandsvorsitzender, betont: „Lennard Maloney kann in der Viererkette auf allen Positionen spielen und ist zudem auch als Sechser einsetzbar. Bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund ist er in der 3. Liga als wichtiger Führungsspieler gesetzt, zudem konnte er beim BVB bereits Bundesliga-Luft schnuppern. Uns ist er als absoluter Mentalitätsspieler aufgefallen, der nie aufgibt und immer alles bis zur letzten Sekunde reinwirft. Das passt ideal zu unserer FCH Philosophie.“

Der Spieler freut sich über den Wechsel: "Nach zwei Jahren beim BVB in der Regionalliga bzw. der 3. Liga freue ich mich sehr, mich beim FCH künftig auf Zweitliga-Niveau beweisen zu können. Ich werde alles geben, um mich ab dem Sommer schnellstmöglich zu integrieren und meiner neuen Mannschaft mit meinen Stärken weiterhelfen zu können."

Für Borussia Dortmund II lief Maloney in der aktuellen Drittliga-Spielzeit bisher 24-mal auf, davon 22-mal von Beginn an. Dabei erzielte er ein Tor. Außerdem wurde Maloney bei den Dortmunder Profis bereits zweimal in der Bundesliga eingewechselt.

Neben Maloney verpflichtete Heidenheim auch den 22-jährigen Defensivspieler Thomas Keller, der in der laufenden Saison bisher 18 Pflichtspiele für den FC Ingolstadt absolvierte. Keller, der auch ablösefrei kommt, unterschrieb ebenfalls für drei Jahre.