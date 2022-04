3. Liga: Halle-Fans randalieren rund um BVB II-Spiel

Am Rande des Drittliga-Spiels zwischen der U23 von Borussia Dortmund und dem Halleschen FC kam es zu Ausschreitungen. Polizei zieht Bilanz.

Das Drittliga-Spiel zwischen der U23 von Borussia Dortmund und dem Halleschen FC verlief äußerst unspektakulär. Zumindest in sportlicher Hinsicht. Mit 0:0 trennten sich beide Teams am Samstagnachmittag vor 3465 Zuschauern im Dortmunder Signal Iduna Park. Da das Stadion Rote Erde aktuell umgebaut wird, fand das Spiel im Fußballtempel der Profis statt. Für einige Fans aus Halle war das wohl Grund genug, um die Reise nach Dortmund anzutreten. Einige von ihnen fielen jedoch schon vor der Begegnung negativ auf.

Halle-Fans greifen Bundespolizisten in Dortmund an

Wie die Dortmunder Bundespolizei berichtet, kam es sowohl bei der An- als auch bei der Abreise der Halle-Fans zu mehreren Straftaten. Während der Anreisephase mussten zwei Züge auf dem Weg nach Dortmund ausgesetzt werden, weil diese stark durch die Hallenser Fans verunreinigt und beschädigt waren.

Bei der Ankunft am Dortmunder Hauptbahnhof kam es zu mehreren Festnahmen. "Im Hauptbahnhof griffen mehrere Fans Bundespolizisten an und beleidigten diese. Daraufhin wurde eine Person festgenommen. Vier weitere Personen konnten nachträglich am Haltepunkt Signalidunapark festgestellt und verhaftet werden. Diese fünf Personen blieben während des Spiels in Gewahrsam und konnten anschließend die Heimreise antreten", heißt es im Bericht der Bundespolizei.

BVB II - Hallescher FC: Gästefans versuchen Festgenommenen zu befreien

Die Bilanz der Dortmunder Beamten: "Neben mehreren Körperverletzungsdelikten, Widerständen gegen Vollstreckungsbeamte und Landfriedensbruch, versuchten Gästefans einen Festgenommenen zu befreien. Bundespolizisten wurden nicht verletzt."

Auch nach dem Spiel wurden Zwischenfälle und Vergehen der Halle-Fans registriert. Eine weitere Person ist festgenommen wurden. Im Rahmen der Zugbegleitung äußerten die Fans von Hallescher FC beleidigende Gesänge gegen die Beamten.