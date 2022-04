MSV-Spieler rassistisch beleidigt: Würzburger Kickers zu Geldstrafe verurteilt

Wegen der rassistischen Beleidigung eines Fans gegenüber John Yeboah vom MSV Duisburg müssen die Würzburger Kickers eine hohe Geldstrafe zahlen.

Die Würzburger Kickers sind vom Sportgericht des Deustchen Fußballbundes zu einer Geldstrafe von 3.000 Euro verurteilt worden. Das hatte das Sportgericht am Dienstag bekannt gegeben. Grund dafür ist die rassistische Entgleisung eines Zuschauers beim Heimspiel am 12. Februar gegen den MSV Duisburg. In dem Spiel hatte ein Fan kurz nach Abpfiff der ersten Halbzeit den Duisburger Profi und langjährigen deutschen U-Nationalspieler John Yeboah Zamora durch einen Zuruf beleidigt. Was der Fan gesagt hat, wurde nicht weiter benannt.

„Beleidigungen dieser Art sind menschenverachtend und werden vom DFB in keiner Weise geduldet. Strafmildernd berücksichtigten Kontrollausschuss und Sportgericht allerdings zugunsten der Würzburger Kickers unter anderem, dass es sich um einen nur schwer zu verhindernden Ruf einer Einzelperson handelte und sich der Verein deutlich von entsprechenden Verhaltensweisen distanziert und dafür entschuldigt hat“, teilte der DFB mit. Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das damit rechtskräftig ist.

Der MSV hatte die Partie mit 2:1 durch die Tore von Aziz Bouhaddouz und Moritz Stoppelkamp gewonnen, für die Würzburger traf Marvin Pourié in der zweiten Halbzeit zum Anschluss. Für Yeboah war es die siebte Partie, die er für den MSV Duisburg absolvierte. Der Flügelspieler, der auf insgesamt fünf Vorlagen für die Zebras seit seinem Leihwechsel im Winter von Willem II Tilburg kommt, hatte den Elfmeter herausgeholt, den Stoppelkamp zum 2:0 verwandelte.