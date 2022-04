Viktoria Berlin ist in der 3. Liga auf dem Vormarsch. Für viele Experten galt der Aufsteiger vor wenigen Wochen noch als sicherer Absteiger. Farat Toku hat dem Team neues Leben eingehaucht.

2:1 gegen den 1. FC Magdeburg und nun 1:0 bei Borussia Dortmund II: Viktoria Berlin hat ein dickes Ausrufezeichen im Abstiegskampf gesetzt. Der MSV Duisburg kann sich glücklich schätzen, dass die Zebras den Halleschen FC mit 2:1 besiegten. Sonst wären die Berliner an dem MSV vorbeigezogen. Das können sie nun in einer Woche, wenn Duisburg bei der Viktoria gastiert.

"Das war ein verdienter Sieg. Ich bin sehr stolz auf die Jungs. Auch auf die Jungs, die hinten dran sind. Alle geben Gas und bestimmen auch den Druck für diejenigen, die von Anfang an spielen. So muss das sein. So macht das einem Trainer auch Spaß. Wir sind aktuell eine echte Einheit. Das freut mich sehr", lobte Farat Toku seine Mannschaft nach dem 1:0-Erfolg in Dortmund gegenüber RevierSport.

Für den 45-jährigen Fußballlehrer, der die Viktoria aus Berlin seit wenigen Wochen trainiert, war es überhaupt erst der erste Sieg gegen die U23 des BVB. "Und das im 9. Spiel. Diese Bilanz habe ich auch vor dem Spiel auf der Dortmunder Homepage gelesen und die Zahlen haben mich nochmal zusätzlich motiviert. Es ist schön, dass meiner Mannschaft auch gegen Dortmund mal ein Sieg gelungen ist", erklärt der Mann aus dem Ruhrpott.

Toku, der in Bochum eigentlich Zuhause ist, und zuvor ein Remis und sieben Niederlagen mit der SG Wattenscheid gegen die U23 des BVB kassierte, hat nun auch diesen Gegner besiegt.

"Ich hoffe, dass es so weitergeht. Wir haben noch nichts erreicht, sind aber auf einem guten Weg. Es wird bis zum Ende spannend. Vielleicht entscheidet sich auch alles erst am letzten Spieltag. Wir müssen weiter gut arbeiten und fleißig im Training sein. Jetzt fahren wir nach Berlin zurück und bereiten uns auf den MSV Duisburg vor", sagt Toku. Am Samstag (16. April, 14 Uhr) sind die Zebras dann in der Hauptstadt zu Gast.