Kaiserslautern-Fans: "Marco Antwerpen, du bist der beste Mann"

Der 1. FC Kaiserslautern ist auf dem besten Weg in die 2. Bundesliga. Der Architekt des Erfolgs: Marco Antwerpen. Der Trainer wurde jüngst ausgiebig von den Fans gefeiert.

2:1 gewann der 1. FC Kaiserslautern am Freitagabend bei den Würzburger Kickers. 4000 (!) FCK-Fans haben ihre Mannschaft nach Würzburg begleitet und lautstark unterstützt.

Spieler und Trainer zeigten sich begeistert vom FCK-Anhang. Vor allem ein Lauterer wurde von den Fans gefeiert. "Marco Antwerpen, du bist der beste Mann", schallte es von der Tribüne in Richtung des Trainers.

Was unsere Fans hier abgezogen haben, war einfach unfassbar. Auch ich hatte teilweise Gänsehaut bei dieser Stimmung. Das war einmalig. Marco Antwerpen

Auf der Pressekonferenz bedankte sich der 50-jährige für die so zahlreiche Unterstützung in Würzburg. "Wir haben den Fans, die mitgereist sind, viel zurückgezahlt. Wir haben gesagt, dass wir das Spiel für die zahlreiche Unterstützung, die wir die ganze Zeit erfahren, wiedergeben wollen. Ich glaube, das haben wir an diesem Abend geschafft", sagte der FCK-Coach anschließend – und geriet auf der Pressekonferenz regelrecht ins Schwärmen: "Was unsere Fans hier abgezogen haben, war einfach unfassbar. Auch ich hatte teilweise Gänsehaut bei dieser Stimmung. Das war einmalig."

Am nächsten Sonntag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) wird es noch einmal voll und laut - dann auf dem Betzenberg. 46.895 Zuschauer (ausverkauft!) - inklusive 5000 Gästefans - werden das Derby zwischen dem FCK und dem 1. FC Saarbrücken verfolgen. Auch dann werden Antwerpen und seine Schützlinge den Fans der "Roten Teufel" wieder etwas zurückzahlen wollen - einen Derbysieg!