MSV Duisburg: Das sagt der Trainer über die Lage im Tabellenkeller

Der MSV Duisburg ist nach zwei Niederlagen in Folge wieder mitten im Abstiegskampf angelangt. Am Samstag (14 Uhr, RS-Liveticker) soll gegen Halle wieder ein Sieg her.

Plötzlich waren es nur noch zwei Punkte. Nach dem 1:5-Debakel beim 1. FC Kaiserslautern und den Siegen des SC Verl gegen Freiburg II sowie Viktoria Berlin gegen Magdeburg befindet sich der MSV Duisburg wieder mitten im Abstiegskampf.

Am Mittwoch konnte der MSV durch einen 2:0-Erfolg beim 1.FC Bocholt und dem Niederrheinpokal-Weiterkommen neues Selbstvertrauen tanken. Trainer Hagen Schmidt bleibt vor dem Duell am Samstag (14 Uhr, RevierSport-Liveticker) gegen den Halleschen FC entspannt.

Hagen Schmidt über...

... das Personal: "Oliver Steurer ist weiter in der Reha, Moritz Stoppelkamp ist auf einem guten Weg, aber das wird für Samstag noch nicht reichen. Bei Vincent Gembalies werden wir am Freitag testen, ob es für Samstag eine Option ist. Sonst sind alle Mann an Bord."

... die Englische Woche: "Die Jungs sind frisch, da mache ich mir keine Sorgen. Als Fußballer, also so ging es mir zumindest, hat man lieber Spiele als Trainingseinheiten unter der Woche absolviert. Wir haben am Donnerstag regeneriert, am Freitag das Abschlusstraining und am Samstag geht es in die Vollen. Halle hat auch erst am Montag ein Spiel gehabt. Da sehe ich für uns keinen Nachteil."

... die Reaktion auf das 1:5 in Kaiserslautern: "Es war schon wichtig, diese Reaktion zu sehen. Der Gegner Bocholt war jetzt nicht schlecht, sie waren gut. Das hatte schon Regionalliga-Format. Es war einfach wichtig, dass wir mit der richtigen Einstellung reingehen und das Spiel positiv bestreiten. Das haben wir geschafft. Jetzt heißt es gegen Halle zu bestehen."

Der MSV Duisburg rechnet mit 8000 Zuschauer am Samstag. 6500 Karten wurden bis dato verkauft, 200 Gäste aus Halle werden im Stadion sein.

... die Lage im Abstiegskampf: "Es würde mir große Sorgen bereiten, wenn wir nicht punkten. Ansonsten sind wir in einer Position, in der die Mannschaften, die hinter uns stehen, gerne wären. Wenn wir punkten, können gerne alle anderen punkten. Dann bleiben wir ja in dieser guten Position."

... die Form von John Yeboah: "Die Gegner reagieren auf so einen Spieler und stellen sich auch auf seine Spielweise ein. Das Bocholt-Spiel hat ihm aber wieder Schwung gegeben. Er hat zwei Tore gemacht und kann wieder befreiter an die Sache herangehen. Ich glaube, dass er noch einmal ein richtiger Antreiber in unserem Spiel sein wird."

... seine Stürmer Aziz Bouhaddouz und Orhan Ademi: "Es ist immer eine Leistungsfrage. Vielleicht können wir auch beide spielen lassen. Ich sehe da keinen vorne. Beide haben ihre Qualitäten und sind extrem torgefährlich. Ich will mich da aktuell nicht festlegen."

... den Gegner Hallescher FC: "Sie haben ihre Spieleweise geändert und sind gegen den Ball sehr aktiv. Darauf müssen wir uns einstellen. Sie sind kämpferisch stark. Wir müssen alles reinhauen, konzentriert und fokussiert sein. Wir müssen unsere Stärken ins Spiel bringen und den Funken auf die Ränge übertragen. Wir wollen die drei Punkte in Duisburg behalten!"