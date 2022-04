3. Liga: Über 40.000 Karten für Derby verkauft

Es herrscht wieder große Euphorie rund um den traditionsreichen Betzenberg: Der 1. FC Kaiserslautern liefert sportliche Argumente und die Pfälzer strömen ins Stadion.

Wahnsinn! Bei der Drittliga-Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und 1. FC Saarbrücken winkt die zweitgrößte Kulisse für die 3. Liga.

Zum Derby am 17. April (Sonntag, 14 Uhr) sind bereits über 40.000 Karten verkauft. Das berichtet das Fanportal "der Betze brennt". 5000 Karten erhalten die Saarbrücker.

Alles deutet daraufhin, dass der Betzenberg am 17. April den zweitgrößten Rekord für die Drittliga-Geschichte aufstellen wird. Die höchste Frequenz für eine Drittliga-Begegnung wurde im Mai 2009 beim Spiel zwischen Fortuna Düsseldorf und Werder Bremen II aufgestellt, als 50.095 Zuschauer kamen. Das Lauterer Stadion fast aktuell 49.850 Zuschauer. Aktuell scheint alles in Richtung "ausverkauft" zu gehen und damit Platz zwei, was die höchste Zuschauerzahl in der 3. Liga angeht.

Sieben Spieltage vor Schluss liegt Kaiserslautern auf Platz zwei und hat sechs Zähler Vorsprung auf Platz vier. Zumindest der Relegationsplatz, Rang drei, wird für den FCK immer wahrscheinlicher. Auch Saarbrücken, das bei einem weniger ausgetragenen Spiel als der FCK sieben Punkte hinter den "Rote Teufeln" liegt und Platz vier belegt, darf sich berechtige Aufstiegshoffnungen in die 2. Bundesliga machen.